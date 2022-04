Emilly Araújo se manifesta sobre affair com Murilo Huff: ''Desnecessário''

Influencer e campeã do BBB 17, Emilly Araújo negou romance com o cantor Murilo Huff após curtir show dele nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 12h18

A influenciadora digital Emilly Araújo (25) usou suas redes sociais para desmentir boatos envolvendo seu nome nos últimos dias.

A campeã do BBB 17 negou os rumores de affair com Murilo Huff (26), ex de Marília Mendonça (1995 - 2021), após a página Galo Intruso noticiar o boato.

A ex-BBB marcou presença no show do sertanejo em Boston recentemente e revelou que sempre escuta as músicas dele na web.

"Está faltando notícia no Brasil, hein? Estou falando desde o dia em que começaram essa fofoca que não existe absolutamente nada! Agora estou aqui recebendo hate desnecessário por causa de uma notícia sem funamento nenhum", escreveu ela em seu Twitter na terça-feira, 05.

Uma seguidora comentou: "Mas foi você que deu munição com suas insinuações e agora vem com "sem fundamento".

Emilly fez questão de rebater o comentário. "Dar munição: escutar a música de um cantor que eu gosto todos os dias e vibrar com o show que eu iria!".

Nos Stories de seu Instagram, Emilly também desmentiu os boatos, dizendo que eles nem se conhecem pessoalmente.

Murilo Huff se pronuncia sobre rumores de romance com Emilly Araújo

Por meio de sua assessoria de imprensa, Murilo Huff veio a público para negar as especulações. Ele afirmou que não tem nenhum contato com a morena. "A informação está sendo divulgada sem fundamento. Não reconhecemos a página Galo Intruso como veículo sério. Portanto, negamos o boato. Não existe nenhuma relação entre os dois. Absolutamente nada, nem amizade tem. Eles se encontraram uma vez apenas na vida, no show de Boston que ele fez nos Estados Unidos", dizia nota.

O compositor, que estava em turnê nos Estados Unidos, está solteiro desde o término com a nossa eterna Rainha da Sofrência em setembro do ano passado, menos de dois meses antes do acidente aéreo que vitimou a sertaneja. Recentemente, Murilo divulgou que vai gravar pout pourri com a dupla Hugo e Guilherme.

Vale lembrar que Murilo teve um filho com Marília, o pequeno Léo (2), que tem a guarda compartilhada entre o cantor e a mãe da artista, Dona Ruth Moreira.

Confira as publicações de Emilly Araújo negando o affair com Murilo Huff:

Tá faltando notícia no Brasil né…

Por fonte: “Vozes da cabeça” de algumas pessoas começaram uma fofoca sobre mim agora tenho que receber hate por NADA! — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) April 5, 2022

Dar munição: Escutar a música de um cantor que eu gosto todos os dias e vibrar com o show que eu iria! pic.twitter.com/dkt0mYVjBR — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) April 5, 2022