Emicida se pronuncia após ter livro vandalizado com críticas às religiões de matriz africana

Cantor Emicida fala sobre caso de seu livro infantil que foi vandalizado por mãe de aluno de escola em Salvador, na Bahia

O cantor Emicida (37) usou as redes sociais para se manifestar após ter seu livro vandalizado em uma escola particular na Bahia.

Na terça-feira, 07, o rapper falou pela primeira vez sobre o caso. Seu livro infantil, Amoras, foi alvo de racismo religioso pela mãe de um aluno do ensino fundamental de uma escola particular de Salvador.

As páginas da obra foram riscadas com salmos bíblicos e as informações no livro sobre Orixás foram indicadas como "falsas".

Em seu perfil no Instagram, Emicida divulgou um vídeo comentando sobre o ocorrido. "Hoje minha reação a isso é de tristeza. Não uma tristeza de derrota. A história do livro, ela fala por si, e é uma grande vitória. A repercussão dele, fala por si. A tristeza é por essas pessoas que querem que a sua religião, no caso a cristã, protestante, conhecidos como evangélicos, seja respeitada, e deve ser respeitada, mas não se predispõem nem por um segundo a respeitar outras formas de viver, de existir e de manifestar sua fé", disse o rapper.

O artista ressaltou que não é a primeira vez que é alvo de manifestações do tipo e afirmou que se sentiu triste por viver em uma sociedade onde é preciso conviver com "radicais". "No começo, imaturo, eu fiquei com raiva e levei para o pessoal, mas era uma questão muito maior. Então, eu fiquei triste, porque é de entristecer viver entre radicais que se propõem a proibir e vandalizar livros infantis. Livros. Sobretudo um livro tão inofensivo como esse, 'Amoras'. Quer dizer inofensivo para os não racistas", avaliou ele, que fez questão de parabenizar os professores que levam o livro para suas turmas.

Emicida ainda propôs uma reflexão ao convidar os seguidores evangélicos a demonstrarem indignação em suas igrejas contra este caso e outros de intolerância religiosa.

Leandro também celebrou as religiões de matriz africana e afirmou que elas "resistiram, resistem e seguirão resistindo em nome do respeito e da vida". "Viva as religiões de matrizes africanas e indígenas", escreveu ainda ao legendar a publicação, ganhando apoio de diversos famosos.

Confira o pronunciamento de Emicida sobre o livro infantil vandalizado:

