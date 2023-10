Em série de selfies, João Guilherme surge ao lado do ex-namorado de Maisa

O ator João Guilherme posou para uma série de fotos no espelho e ainda surgiu ao lado de Nicholas Arashiro, ex-namorado de Maisa Silva

Nesta quarta-feira, 4, João Guilherme encantou os fãs ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram. O ator surgiu posando para diversas fotos no espelho e esbanjando estilo com vários looks diferentes.

Na primeira do carrossel contendo cinco fotos, João esbanjava beleza natural com os cabelos penteados para trás e uma camisa branca que ficava justa em seus braços. No segundo clique, o astro da série “De Volta Aos 15” aparecia com um look all-black composto por casaco e calça.

Outras fotos ainda mostravam o irmão do cantor Zé Felipe com uma jaqueta marrom e calça jeans, e com uma camiseta branca oversized com estampa azul. No último clique da série, o filho do cantor Leonardo aparece com fones de ouvido rosa, camiseta branca e calça roxa.

Nicholas Arashiro, ex-namorado de Maisa Silva, aparecia ao lado de João virado de costas para a foto feita no espelho de um elevador. João está no elenco da série “De Volta Aos 15”, que é estrelado por Maisa Silva e Camila Queiroz. A série foi confirmada para a terceira temporada e contará com a participação de Larissa Manoela, que já namorou João Guilherme.

Em dezembro de 2021, Maisa anunciou em suas redes sociais que não estava mais em um relacionamento com Nicholas. "Em respeito a todos que sempre demonstraram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não estamos mais namorando. Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele, vivemos 4 lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade, mas decidimos há uns dias, que o melhor seria cada um seguir o seu caminho. Terminamos sem mágoas e brigas, portanto, especulações são desnecessárias".

“Compilando alguns reflexos sem reflexão nenhuma”, escreveu o artista na legenda do post. Nos comentários, a mãe de João, Naira Ávila, que teve um breve romance com Leonardo quando o cantor estava separado da esposa Poliana Rocha, elogiou o filho: “Lindíssimo sempre”.

Os seguidores de João também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Lindo”, declarou uma fã. Outro seguidor escreveu: “Que homem”. Um admirador ainda elogiou: “Um luxo sempre, JG”. E uma página de fãs dedicada a João comentou: “Perfeito”.

“Meu ícone fashion”, elogiou um seguidor. Outro fã ainda declarou: “Lindo em todos os aspectos pra sempre”. Um admirador complementou: “Elegante demais”. Uma admiradora ainda escreveu: “Sou apaixonada”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Polêmica!

Recentemente, João Guilherme se viu envolvido em polêmica novamente. No dia 13 do mês passado, foi lançado o clipe da canção “Me Lambe” do cantor Jão. João Guilherme protagonizava o clipe ao lado do artista. Ao final do clipe, fazendo jus ao nome da canção, o ator lambe o rosto do cantor.

A cena final recebeu diversas críticas, e o termo ‘queerbaiting’ foi colocado em pauta. O termo ‘queerbaiting’ é usado para obras ficcionais em que personagens da comunidade LGBTQIAP+ são adicionados nos roteiros dessas obras apenas para gerar visualizações e engajamentos. Os fãs de Jão defenderam o cantor apontando que ‘queerbaiting’ é apenas algo em obras ficcionais, e que isso não se aplicaria ao clipe.

Após os diversos debates sobre o clipe, o cantor Jão se pronunciou. "Quando beijo uma mulher, quero esconder minha sexualidade. Quando é um homem, estou querendo chamar atenção”, disse o cantor nas redes sociais.