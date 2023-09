Anos após o término, Larissa Manoela e João Guilherme surgem juntos em nova foto

No passado, Larissa Manoela e João Guilherme namoraram por um ano; os dois voltaram a trabalhar juntos recentemente

Na última sexta-feira, 22, o ex-casal Larissa Manoela e João Guilherme surpreenderam seus fãs ao aparecerem juntos anos após seu término. Os dois recentemente começaram a trabalhar juntos novamente nas filmagens da terceira temporada da série De Volta Aos 15, da Netflix.

Nos stories de seu colega de elenco Faiska Alves, os dois surgiram lado a lado nos bastidores da produção. A atriz Maisa Silva, que é super amiga dos dois há anos, também estava na foto. Ao longo da última semana, os dois já haviam mostrado que estavam empenhados nos novos papéis, mas até então não haviam aparecido juntos.

🚨FAMOSOS: O ex-casal João Guilherme e Larissa Manoela em nova foto ao lado de Maisa e Faiska. pic.twitter.com/bpZFp5gI7v — CHOQUEI (@choquei) September 23, 2023

Vale lembrar que os dois namoraram por um ano e dois meses entre 2015 e 2016. O filho do cantor Leonardo e a atriz se conheceram nas filmagens da novela Cúmplices de Um Resgate, do SBT, da qual os dois participaram.

Hoje, Larissa Manoela está noiva do ator André Luiz Frambach, com quem ela namora desde 2022. Já João Guilherme está solteiro e seu último relacionamento sério público foi com a influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon, entre 2018 e 2021.

João Guilherme defendeu Larissa Manoela de polêmicas

Em agosto, Larissa Manoela se tornou o centro das atenções após anunciar polêmicas com seus pais. A atriz entrou em conflitos com Silvana Taques e Gilberto Elias Santos após conflitos sobre a gestão de sua carreira. Em consequência, ela cortou relações com os dois e deixou a sociedade que os três mantinham.

No dia 26 do mesmo mês, seu ex-namorado João Guilhermecomentou sobre o caso e saiu em defesa da artista. Abordado pela emissora SBT, ele declarou a sua opinião e deixou claro o lado que estava na história.

“Qual é a sua opinião? Você está do lado de quem? Qual sua opinião, você analisou a história?”, questionou o jornalista sobre a posição de João sobre a situação. Vale lembrar que o ator já namorou Larissa Manoela.

“Minha opinião, da minha família também, que a gente está em casa e acaba acompanhando junto com o Brasil inteiro. Acho que é muito triste, um desfecho assim. Claro, mãe e filha a gente sempre quer ver bem, principalmente porque a gente conhece, são pessoas próximas”, começou dizendo o ator.

João ainda opinou: “Acho que fica uma situação ruim para todos os lados, ninguém sai ganhando. Mas também, enfim, aconteceu muita coisa chata entre as duas. Sobre a relação das duas, a gente que fica vendo pela TV, como eu vou opinar? Não dá para a gente saber, cada dia saí uma notícia”.

“Eu sei que eu confio muito na Larissa, claro, que foi a pessoa que eu sempre estive mais próximo, confio no coração dela, na educação que ela tem. Eu estou com ela, de mãos dadas. Mas muito triste essa situação”, concluiu o jovem.