Em rara aparição, Gabriela Duarte posa com filho em peça de Eri Johnson

Atriz Gabriela Duarte faz rara aparição com o herdeiro Frederico em peça de Eri Johnson em São Paulo com presença de famosos

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 11h47

A atriz Gabriela Duarte (48) fez uma rara aparição com o herdeiro ao prestigiar o ator Eri Johnson (60) na noite de sábado, 03, em São Paulo!

Eri voltou aos palcos na estreia de sua peça Eri Pinta Johnson borda no Teatro Renaissance, na região do bairro Jardim Paulista, na capital.

A filha de Regina Duarte (75) foi uma das famosas que marcaram presença no espetáculo. Ela levou o filho, Frederico, de 10 anos de idade, e posou para fotos ao lado dele, que é fruto do relacionamento da atriz com o ex-marido, Jairo Goldflus, com quem também tem Manuela (15). Os dois se separaram no começo do ano.

Outros famosos estiveram presentes no local, como o casal Antônia Morais e Paulo Dalagnoli (32), Raissa Chaddad (20) e a jornalista Paloma Tocci (40).

Confira os famosos presentes na peça de Eri Johnson:

Fotos: Araujo/Ag News

Gabriela Duarte surge em clique fofo com a mãe e sobrinha

Gabriela Duarte encantou os seguidores das redes sociais recentemente ao compartilhar um clique fofo em família. No registro publicado no feed do Instagram, a artista aparece deitada no chão ao lado da mãe, Regina Duarte, e de sua sobrinha, Isabel (1), filha de Talita Younan (30) e João Gomez. "É amor pra caramba numa foto só. Tem mais um amorzão fazendo a foto @talitayounann", se derreteu ela na legenda.

