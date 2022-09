Gabriela Duarte surge em clique fofo ao lado da mãe e da sobrinha: "É amor"

A atriz Gabriela Duarte encantou os seguidores ao postar uma foto com Regina Duarte e a sobrinha, Isabel

A atriz Gabriela Duarte(48) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 1, ao compartilhar um clique fofo em família.

No registro publicado no feed do Instagram, a artista aparece deitada no chão ao lado da mãe, Regina Duarte (75), e de sua sobrinha, Isabel (1), filha de Talita Younan (30) e João Gomez."É amor pra caramba numa foto só. Tem mais um amorzão fazendo a foto @talitayounann", se derreteu ela na legenda.

O clique em família encantou os fãs, que encheram o clique de comentários fofos. "Maravilhosas", disse uma seguidora. "Suas lindas. Família é tudo na nossa vida", escreveu outra. "Meu Deus, a Bebel é tão perfeita", falou mais uma. Talita também se declarou. "Amo vocês", comentou a atriz.

Recentemente, Gabriela curtiu um dia na praia ao lado da cunhada. As duas aproveitaram o final de semana juntas em uma praia de um resort em Trancoso, na Bahia, e capricharam nas fotos ao ar livre. Talita registrou o passeio e mostrou que as duas estavam usando biquínis com estampas de onça. "Look pantanar com a cunha", disse ela.

Confira o clique de Gabriela Duarte com a mãe e a sobrinha:

