De biquíni, Gabriela Duarte curte dia na praia com a cunhada, Talita Younan

Gabriela Duarte surge sorridente ao aproveitar dia ensolarado com Talita Younan em praia

Redação Publicado em 31/07/2022, às 14h11

As atrizes Gabriela Duarte e Talita Younan apareceram radiantes em novas fotos nas redes sociais. As duas aproveitaram o final de semana juntas em uma praia de um resort em Trancoso, na Bahia, e capricharam nas fotos ao ar livre.

Talita registrou o passeio ao lado da cunhada e as duas arrasaram nas escolhas dos biquínis. Ela apostaram em looks com estampas de onça. “Look pantanar com a cunha”, disse ela na legenda.

Gabriela também mostrou fotos do passeio em seu perfil. “Por mais dias assim na vida”, escreveu.

Vale lembrar que Talita Younan é casada com João Gomez, que é irmão de Gabriela Duarte e filho de Regina Duarte. Por sua vez, Gabriela Duarte está solteira desde o fim do casamento com o fotógrafo Jairo Goldflus no início do ano.

Veja as fotos de Gabriela Duarte e Talita Younan:

