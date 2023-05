Em momento raro, filha de Glória Maria surge deslumbrante em evento de gala

Filha de Glória Maria surge deslumbrante em rara aparição; ela foi a evento nesta quinta-feira, 11

Filha de Gloria Maria, a bela Maria Matta fez uma raríssima aparição na noite desta quinta-feira, 11, em um evento realizado no Rio de Janeiro. Ela foi fotografada e posou estilosa em uma série de fotos.

No evento de gala, ela apareceu com um vestidinho brilhante e uma bolsa à tira colo. De sandália de salto, a estudante também apareceu feliz da vida.

Esta é a segunda aparição da herdeira da apresentadora em uma semana. No início deste mês, ela apareceu ao lado da irmã, Laura Matta. As duas quase não aparecem em público desde a morte da mãe em fevereiro deste ano em decorrência de metástases cerebrais.

O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.

Veja:

Filha mais velha de Gloria Maria fala sobre a dor de perder a mãe

Em um post nas redes sociais, Maria, que é a filha mais velha de Gloria Maria, falou sobre a dor de perder a mãe em um depoimento emocionante. "Mamãe, o meu maior medo era perder você, até esse medo se tornar realidade. Ontem eu te perdi, mas não para sempre. Você ainda está aqui no meu coração. Você não só foi a melhor mãe do mundo, mas também foi a melhor amiga que eu poderia ter. Eu aprendi muito com você. Minha melhor professora da vida", disse ela.

"Eu estou me sentindo segura, porque sei que você está cuidando de mim e da minha irmãzinha lá de cima. Você e a Vovó. Nós estamos felizes que vocês estão juntas depois de muito tempo. Eu queria dizer que eu vou te dar muito orgulho igual você me deu. Você vai ver. Obrigada por ter sido a minha mãe, minha parceira, e minha maior companheira", completou.