Em Miami, Lexa surge chorando em vídeo: ''Posso muito mais do que eu imaginava''

Cantora Lexa aparece aos prantos em vídeo durante viagem a trabalho em Miami, nos Estados Unidos

A cantora Lexa está esbanjando felicidade com os novos passos na carreira! Em viagem para Miami, a artista usou as redes sociais na última quinta-feira, 03, para compartilhar um vídeo durante momentos de trabalho com seus seguidores.

Nas imagens, a funkeira aparece sorrindo e chorando nos bastidores de seu novo projeto musical nos Estados Unidos. "Quando colocamos nosso coração, é assim mesmo. Meu choro é de alegria. Cheguei aqui em Miami de forma leve e zero pressão. Quando vi, já estava completamente tomada pela música", iniciou escrevendo.

"Quantas pessoas talentosas e generosas, sem dúvidas foram os dias mais produtivos da minha vida num estúdio. Eu nunca 'saí tanto da casinha' na minha vida e vi que posso fazer muito mais do que eu imaginava! Só consigo agradecer por esses dias que foram cansativos, mas sensacionais na mesma proporção", declarou Lexa na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram a cantora. "Sem palavras, amigaaa!! Foram dias incríveis com você! Tua luz e generosidade com todos faz o trabalho ficar leve e o resultado gigante!! Vamooo, beijo", disse Nave Beatz. "Você é incrível", "Voa, meu amor", "Você é capaz de tanta coisa que você não faz ideia, meu amor", "Merece o mundo, mulher guerreira", disseram.

Lexa rebate críticas por gravar com sósia de Marília Mendonça

A cantora Lexa está enfrentando críticas nas redes sociais após surgir em um vídeo ao lado de Val Pinheiro, sósia de Marília Mendonça. Recentemente, a esposa do cantor de funk MC Guimê decidiu se pronunciar sobre a polêmica e explicou a decisão de gravar com o cover da cantora, que faleceu em novembro de 2021.

No vídeo, que deu o que falar nas redes sociais, Lexa apareceu simpática, cantando e dançando ao lado da moça que se parece com Marília, ao som de uma das canções da artista. Mas alguns fãs da eterna Rainha da Sofrência não aprovaram a publicação: “Isso aqui é desrespeitoso com a Marília”, disparou uma admiradora no Twitter.