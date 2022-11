Em Miami, Boninho curte almoço ao lado de Ana Furtado e se declara: "Mulher incrível"

Nas redes sociais, Boninho mostrou o almoço ao lado de Ana Furtado e se declarou para a esposa

Boninho (61) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para fazer uma declaração para a esposa, Ana Furtado (49).

Em seu perfil no Instagram, o diretor compartilhou um vídeo em que aparece em um restaurante com a amada, e aproveitou o momento para mostrar todo o amor que sente por ela. O casal, vale lembrar, estão aproveitando alguns dias em Miami, nos Estados Unidos.

"Todo dia é um lindo dia ao lado dessa mulher incrível que eu amo. Poder ser em qualquer lugar do mundo, pode ser o mais simples, uma festa, tanto faz! Como é bom estar com minha paixão @aanafurtado", declarou Boninho na legenda da publicação.

A viagem, aliás, aconteceu para comemorar o aniversário de 61 anos do Big Boss, e os dois estão dividindo alguns momentos com os seguidores do Instagram. Neste domingo, 6, a apresentadora chegou a compartilhar selfies ao lado do marido em que aparecem na beira do mar com o céu azul ao fundo. "Um domingo feliz e azul", disse ela.

Confira a publicação de Boninho se declarando para Ana Furtado:

