Em meio a rumores de divórcio, Tom Brady revela dificuldades em conciliar vida profissional e pessoal

19/10/2022

Tom Brady (45) participou do podcast Let's Go! e admitiu que tem dificuldades de conciliar a vida pessoal e profissional. Em meio a rumores do divórcio com Gisele Bündchen (42), ele contou que embora tente priorizar a família, a situação complica com o início dos campeonatos.

"Eu quase olho para as temporada de futebol como se fossem o serviço militar. É como, 'Cara, aqui vou eu de novo'. A realidade é que você só pode ser autêntico consigo mesmo, certo? O que quer que você diga, como 'Ah, eu quero ter certeza de passar um pouco mais de tempo fazendo isso durante a temporada'... a realidade é que, quando se trata disso, sua competitividade assume o controle e ainda que você queira ter esse equilíbrio lúdico com o trabalho... você vai acabar fazendo exatamente o que sempre fez, e é por isso que você é quem você é", disse.

Os apresentador chegou a perguntar como o jogador lida com as especulações da sua vida pessoal. O atleta disse que ignora o máximo possível", já que "a maioria das pessoas na conversa não tem uma ideia completa do que realmente está acontecendo".

Recentemente, uma fonte revelou à revista americana People sobre o estado emocional do jogador de futebol americano em meio à situação com a super modelo. “É meio óbvio que ele está machucado. Ele se sente muito magoado por ela”.

