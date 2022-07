Em meio a compromissos, Alok reencontra os filhos durante rápida viagem ao Brasil: ''Estava com tanta saudade!''

Alok ficou apenas 72 horas no Brasil e em meio a compromissos de trabalho, arranjou um tempo especial para curtir com os filhos, Ravi e Raika

Alok (30) está fazendo uma grande turnê pela Europa, mas precisou retornar ao Brasil por conta de compromissos profissionais. Entretanto, o DJ aproveitou às 72 horas que ficaria no país para curtir um pouco a companhia dos filhos, Ravi (2) e Raika (1).

É claro que o papai babão fez questão de registrar o momento e publicou em suas redes uma série de fotos onde aparece coladinho com as crianças, enquanto se divertiam e curtiam muito as companhias um do outro. O artista também matou saudade de seu cachorro, publicando um vídeo enquanto fazia carinho nele.

Na legenda, ele falou com carinho desse momento especial: "Estava com tanta saudade! Fiquei 72 horas no Brasil e agora já estou voltando pra Europa: Família (semana que vem eles vão me encontrar em Ibiza. Documentação ok!)"

No mesmo post, o famoso ainda mostrou mais alguns compromissos que teve no país durante esse pouco tempo, entre eles um encontro com tribos indígenas, a gravação de uma campanha publicitária e a gravação de um novo videoclipe.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Coisa mais linda do mundo", escreveu um. "Lindas fotos!", falou outro. "Que lindos!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Alok se divertindo com seus filhos durante uma rápida viagem que fez ao Brasil:

