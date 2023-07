Em guerra judicial, Brad Pitt é chamado de criança malcriada por advogados de Angelina Jolie

Os advogados de Angelina Jolie acusam o ator de ‘práticas ultrajantes’ para manter controle de vinícola francesa

O astro de Hollywood, Brad Pitt foi chamado de “criança malcriada” pelos advogados de sua ex-esposa, a atriz Angelina Jolie, em meio à batalha judicial em torno da posse e da venda da vinícola francesa Chateau Miraval, comprada pelos dois em 2008, por US$ 28 milhões. Foi lá que as duas celebridades trocaram alianças em 2014.

Segundo o jornal Financial Times, os documentos mais recentes apresentados pelos advogados de Jolie chamam Pitt de “criança mimada” fazendo “uso inescrupuloso de dinheiro”. Os representantes da atriz também fizeram piada com o autor se definindo como vinicultor: “Ele vive de ilusões, não terra e uva”.

Além de um vinhedo, existe uma mansão de 35 quartos. O processo movido por Pitt contra Jolie em 2016, logo após o anúncio do divórcio dos dois, alega que os dois artistas tinham um pacto de nunca vender suas partes na propriedade sem o aval do outro. No entanto, a atriz vendeu sua metade da propriedade em 2021, para um magnata russo.

Os advogados da atrz alegam que Pitt “se envolveu em práticas cada vez mais ultrajantes para manter o controle” da vinícola, Eles também dizem que o ator está empenhado em “afastar [a produção de vinho] de seus ativos”, sugerindo um possível encerramento das atividades da vinícola que geraram mais de US$ 16 milhões em lucros em 2022.

O documento ainda diz: “Durante os anos em que ele [Pitt] supostamente 'construiu' o negócio, ele filmou e apareceu em dezenas de filmes, sem falar em fazer inúmeras aparições promocionais, viajando de jatinho ao redor do mundo para estreias de filmes e participando de festas de Hollywood”.

“Embora ele sem dúvida tenha visitado a vinícola para admirar o trabalho dos trabalhadores franceses que realmente tornaram o negócio bem-sucedido, Pitt não é um vinicultor".

O romance de Pitt e Jolie teve início em 2006. Eles trocaram alianças em 2014 em uma cerimônia intimista na própria vinícola. Eles romperam em 2016 e assinaram o divórcio em 2019.