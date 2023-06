Disputa entre Angelina Jolie e Brad Pitt ganha novos capítulos: violência, abuso de álcool e mais

Angelina Jolie e Brad tinham negócios em comum, e acabaram envolvendo terceiros em suas batalhas judiciais

Angelina Jolie e Brad Pitt, que um dia chegaram a formar o casal mais amado de Hollywood, se transformaram em verdadeiros inimigos depois do divórcio. De acordo com novos fatos que vieram a público pela revista Vanity Fair, a batalha entre os dois se estende dos Estados Unidos até a Europa, mais precisamente na França, onde está localizada a vinícola comprada pelo casal em 2007.

Na época, as estrelas tinham o desejo de construir um refúgio na Europa para que seus filhos pudessem crescer longe do assédio dos paparazzi americanos, o que encontraram na propriedade apelidada de Miraval ('Milagre', em francês).

O local abrigava um impressionante castelo de 1.000 acres e produzia vinhos tinto, branco e rosé há cinco gerações. A vinícola, por sua vez, acabou se tornando a grande paixão de Brad Pitt, que convenceu a esposa a mergulhar dentro deste mercado.

"O sucesso que a Miraval teve, comercialmente falando, se deve à ideia brilhante de combinar o poder de estrela de Brad e Angelina com as habilidades de distribuição de Marc Perrin (um famoso produtor de vinhos). Simplesmente não teria sido minha escolha", revelou Tom Bove, que vendeu Miraval para os famosos e seguiu tocando os negócios do local.

No entanto, o que era pra ser a realização de sonho, tornou-se um verdadeiro pesadelo para a família dos atores. Em setembro de 2016, enquanto voltavam de Miraval para sua casa, em Los Angeles, os Jolie-Pitt se envolveriam em uma briga que levaria ao divorcio.

Ainda segundo informações da Vanity Fair, o astro de Hollywood proferiu socos a algum dos filhos, que não foi identificado, além de ter empurrado com força e ofendido a atriz. O interior do avião ainda ficou bastante danificado, com manchas de vinho, cerveja e outros prejuízos financeiros exorbitantes causados por Brad Pitt.

Cinco dias depois, a atriz não hesitou em pedir o divórcio, além da custódia integral dos filhos. Foi aí que a batalha entre os dois teve início. Brad, que queria a guarda compartilhada dos herdeiros, tinha outras duas grandes preocupações: a imagem que Angelina poderia pixar dele na mídia e os negócios da família em Miraval.

A ideia inicial era que Jolie vendesse sua parte na vinícola para o ex-marido. No entanto, ele impôs uma condição para o fechamento do acordo. Angelina não poderia vir à público para dar nenhuma informação sobre os assuntos pessoais que ambos estavam resolvendo nos bastidores, o que ela chamou de "mordaça inescrupulosa". Uma vez que a cláusula de confidencialidade não foi assinada, Pitt declinou.

Em 2021, ela informou ao ex que venderia suas ações na Miraval para a Tenute del Mondo, uma gigante do mercado de vinhos. Brad Pitt tentou anular o acordo comercial, alegando que ele e Jolie haviam acordado nunca venderem suas partes do negócio para terceiros, o que ela negou. Brad fez de tudo para impedir que os novos sócios tomassem posse da propriedade.