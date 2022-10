Em clique raro, Rosamaria Murtinho aparece ao lado do marido e dos filhos

Os atores Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça posaram ao lado dos três filhos em clique raríssimo publicado nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 19h07

A atriz Rosamaria Murtinho completou 90 anos nesta segunda-feira, 24, e compartilhou um clique raríssimo ao lado do marido, o também ator Mauro Mendonça (91), e dos seus três filhos, o músico João Paulo Mendonça, de 59, o diretor de ‘Travessia’ Mauro Mendonça Filho, de 57, e o ator Rodrigo Mendonça, de 58.

“Festa do meu aniversário com meu marido e meus filhos, meus amores”, legendou a atriz.

A família, muito discreta, costuma deixar a vida pessoal longe dos holofotes, mas de vez em quando prestigia os seguidores com momentos como esse. Rosamaria e Mauro estão casados desde 1959, ou seja, há 63 anos.

Rosamaria Murtinho comemora 63 anos de casamento com Mauro Mendonça

No mês de julho de 2022, o casal completou 63 anos de casados e a atriz comemorou a data especial com uma foto ao lado do maridão. “Hoje completamos 63 anos de casados. Texto não é suficiente para dizer tudo que sinto, o quanto sou grata e o quanto te amo. Feliz nós”, escreveu a artista.