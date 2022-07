Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça completam 63 anos de casados

A atriz Rosamaria Murtinho celebrou o aniversário de casamento com Mauro Mendonça nas redes sociais

Dia especial! Rosamaria Murtinho (86) e Mauro Mendonça (91) completaram 63 anos de casados nesta quarta-feira, 27.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou uma foto ao lado do marido em seu perfil no Instagram e disse ser grata por viver tanto tempo ao lado do amado. "Hoje completamos 63 anos de casados. Texto não é suficiente para dizer tudo que sinto, o quanto sou grata e o quanto te amo. Feliz nós", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas parabenizaram o casal. "Felicidades ao casal. Vocês são inspirações", disse uma seguidora. "Deus abençõe sempre o amor e a união de vocês", desejou outra. "Parabéns! Deus os abençoe renovando a cada dia o amor, respeito e a união", falou uma fã.

Confira a publicação de Rosamaria Murtinho sobre o aniversário de casamento:

Foto com elenco de 'Pantanal'

Rosamaria revirou o baú e encontrou um registro ao lado dos colegas da primeira versão da novela Pantanal. No Instagram, a atriz compartilhou a foto em que aparece ao lado de Tarcísio Filho, Angela Leal, Antônio Petrin, Ernesto Piccolo, Sergio Reis e Angelo Antonio, e contou que o registro foi feito nos bastidores da gravação da trama, que foi ao ar em 1990. "Bastidores de Pantanal", escreveu a artista.

