Em busca de namorado, Maisa Silva lista requisitos para pretendente: "Que ninguém conheça"

A atriz e apresentadora Maisa Silva aproveitou momento descontraído com fãs para comentar sobre o que procura no seu futuro namorado; confira!

Na noite de segunda-feita, 3, Maisa Silva divertiu os fãs no Twitter e revelou que está a procura de um namorado. Solteira desde 2021, a atriz e apresentadora brinca nas redes sociais sobre um futuro romance.

Após um fã comentar que queria ver Maisa namorando, a atriz diz anuncia a procura nas redes sociais: "Para a felicidade dos meus fãs", brinca ela.

Busca-se namorado para felicidade dos meus fãs: https://t.co/7FYZrK4FPC — +a DV15 (@maisa) July 3, 2023

Quando outro fã perguntou sobre os seus requisitos para um futuro namorado, Maisa não poupou detalhes e abriu todo o jogo sobre o amor:

um homem engraçado alto bonitinho mas nem tanto entre 22 e 28 anos q more longe que ninguém conheça goste de sair goste de comer e me respeite 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/1qAAxYWFny — +a DV15 (@maisa) July 3, 2023

Anteriormente, Maisa viveu um romance com Nicholas Asashiro, que durou quatro anos e foi o único relacionamento público da atriz.

PERNÕES À MOSTRA

Na noite da última quinta-feira, 29, a apresentadora Maisa Silva causou alvoroço entre os seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais um vídeo para relembar o look poderoso que usou em sua festa de aniversário de 21 anos.

Em sua conta no Instagram, Maisa entrou no clima de #TBT e resgatou os registros da produção de milhões escolhida para o evento especial. "Quem me segue no tik tok sabe que eu avisei que postaria esse video kkkkk é pra fingir surpresa!", escreveu ela na legenda da postagem.

Toda produzida, a comunicadora esbanjou charme e mostrou que está um mulherão, ao posar em diversos ângulos com um vestido prateado com recortes estratégicos no decote e na cintura. O modelito curtinho realçou as curvas impecáveis do corpaço dela e sua beleza.

Nos comentários, os fãs babaram pelo visual da famosa. "Perfeita", disse Romana Novais. "A Maisa é so um ano mais nova que eu, e ainda acho que a mana é aquela menininha que eu via na tv e achava a coisa mais fofa (sendo que eu era criança também)", comentou outra, surpresa com o crescimento da jovem. Já João Guilherme ressaltou: "Perfeita ma".