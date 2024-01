Eliezer mostra Viih Tube experimentando carne de jacaré: 'Gosto mais forte'

Durante viagem para Mato Grosso do Sul, os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube decidiram experimentar carne de jacaré pela primeira vez

Os influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer usaram as redes sociais para compartilhar uma nova experiência com os seguidores na última segunda-feira, 22. O casal, que está fazendo uma viagem em família com a filha, Lua Di Felice, de 9 meses, para Bonito, Mato Grosso do Sul, mostrou o momento em que comeram carne de jacaré pela primeira vez.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Eliezer gravou a reação dos dois ao provarem o prato durante o jantar. "Estamos em um restaurante com culinária regional, e o jacaré deles é legalizado, então pode estar no cardápio", explicou ele. "É uma carne mais dura, lembra um pouco o frango… é um gosto mais forte", analisou.

Viih Tube, por sua vez, também aprovou a carne, mas discorda da opinião do marido. "Não é dura. O frango é mais duro. Gostei", avaliou a ex-participante do Big Brother 21, da Globo. "É sempre importante mencionar que é proibido o exercício de caça no Brasil, assim como o comércio de espécies da fauna silvestre", escreveu o famoso no vídeo compartilhado.

Nos últimos dias, Eliezer surpreendeu Viih Tube ao mostrar seu novo visual. O ex-BBB fez questão de gravar a reação da esposa ao vê-lo diferente. "Gente! Amor, tá irreconhecível", disse a loira, que até tirou os sapatos para chegar perto do amado. "Tenho medo de beijar você e trair. Vão falar que não é você. Juro por Deus, tô com medo de te beijar e não ser você", brincou a influencer.

Eliezer fala sobre atraso na obra de sua nova mansão

O influenciador Eliezer demonstrou frustração nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 12, ao se deparar com um atraso na reforma de sua nova mansão, que comprou para se mudar com Viih Tube e a filha do casal, Lua Di Felice, que acaba de completar 9 meses.

Acontece que desde antes do nascimento de Lua, o ex-BBB e Viih Tube haviam anunciado que se mudariam para uma mansão na região metropolitana de São Paulo, no mesmo condomínio onde mora Bianca Andrade, para que a filha pudesse crescer em contato com a natureza, além de ter muito mais espaço. Porém, a obra está longe de acabar.

"A única certeza que a gente tem com a obra é que ela acaba com a gente, né? Nosso psicológico, nosso dinheiro, nossa paciência, nosso equilíbrio... estou errado?", desabafou o influenciador, que antes já havia postado uma reclamação referente ao assunto. "Eu esperando a obra acabar", brincou o influenciador ao compartilhar a foto de um esqueleto.