Viih Tube se choca com novo visual do marido, Eliezer: "Tá irreconhecível"

Eliezer surge com novo visual e surpreende sua esposa, Viih Tube, que se chocou com o resultado da mudança do marido; confira!

A influenciadora digital Viih Tube foi surpreendida por seu marido, Eliezer, nesta quinta-feira, 18. Isso porque o ex-BBB decidiu mudar de visual e acabou deixando sua esposa de queixo caído com o resultado. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o pai de Lua Di Felice mostrou a reação da loira.

Sem mostrar o resultado da mudança para seus seguidores, Eli decidiu mostrar a resposta de Viih nos stories de seu Instagram. A influencer encontrou o seu marido de costas, mas logo arregalou os olhos e levou as mãos para a boca, chocada com o resultado. "Gente! Amor, tá irreconhecível", disse a loira, que até tirou os sapatos para chegar perto do amado.

Com as mãos no rosto do marido, Viih analisou a mudança de pertinho. "Tenho medo de beijar você e trair. Vão falar que não é você. Juro por Deus, tô com medo de te beijar e não ser você", declarou a ex-BBB.

Confira a reação:

Foto: Reprodução / Instagram

Viih Tube faz desapego de roupas e explica motivo

No último dia 12, Viih Tube contou aos seus seguidores que estava fazendo uma boa faxina em seu armário. Isso porque, segundo a influenciadora, ela tinha muitas peças no guarda-roupa que não combinavam mais com seu estilo e por isso chamou uma profissional para ajudá-la a desapegar e liberar espaço no armário.

"Sempre fui uma pessoa muito simples na questão de look. Nunca fui muito de moda e sempre vou com o básico", explicou a youtuber. Viih também contou que após a gestação, o corpo mudou muito e, por isso, era necessário se livrar das peças maiores e menores do que a sua silhueta atual.

"Passei por uma transição, em 2023, de grávida, para GG, para P e de estilos. Até eu me achar. Meu armário virou uma festa com todos os estilos que você pode imaginar, desde blazer todo fechado até piriguete, roupa de quando eu tinha 18 anos", relatou a mãe da Lua di Felice.