Viih Tube faz desapego de roupas e explica motivo: 'Transição de estilos'

Viih Tube contou que tinha muitas peças diferentes daquilo que ela classificou como seu estilo, que não combinavam com outras roupas

Viih Tube contou aos seguidores que estava fazendo uma boa faxina em seu armário, nesta sexta-feira, 12. A influenciadora contou em seu story no Instagram que havia muitas peças no guarda-roupa que não combinavam mais com seu estilo e por isso chamou uma profissional para ajudá-la a desapegar e liberar espaço no armário.

"Sempre fui uma pessoa muito simples na questão de look. Nunca fui muito de moda e sempre vou com o básico", explicou a youtuber. Viih também contou que após a gestação, o corpo mudou muito e, por isso, era necessário se livrar das peças maiores e menores do que a sua silhueta atual.

"Passei por uma transição, em 2023, de grávida, para GG, para P e de estilos. Até eu me achar. Meu armário virou uma festa com todos os estilos que você pode imaginar, desde blazer todo fechado até piriguete, roupa de quando eu tinha 18 anos", relatou a mãe da Lua di Felice, que acaba de completar 9 meses.

Durante a faxina, Viih mostrou a bagunça que seu closet havia virado e uma peça antiga da qual ela não queria doar. A peça era um sapato de salto bege que a influenciadora disse ter usado várias vezes em festas de 15 anos: "Eu não vou desfazer desse sapato!", brincou Viih. "Vai sim. Ele está caindo aos pedaços", rebateu a profissional responsável por ajudar a influenciadora.

Essa não é a primeira vez que a ex-BBB faz uma limpeza no closet depois da maternidade, no ano passado a youtuber gravou um vídeo organizando o cômodo e explicou: "Antes de engravidar, eu tinha um tamanho e um estilo. Depois que engravidei e pari, fiquei com outro tamanho de peça e outro estilo. Porque eu não me encontro mais nas roupas que eu tinha antes, muito menininha. Eu não sei, eu olho e falo: 'não encaixa', sabe?", confessou Viih.

