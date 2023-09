Eliezer impressiona ao exibir resultado de cirurgias plásticas em seu corpo

Ex-BBB Eliezer surpreende ao mostrar como ficou o seu corpo 20 dias após passar por lipoaspiração e redução das mamas

O ex-participante do reality show da Globo Big Brother Brasil, Eliezer surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao exibir os resultados de suas cirurgias plásticas. O pai da pequena Lua, de 5 meses, fruto do relacionamento com Viih Tube, impressionou com as transformações em seu corpo apenas 20 dias após passar por uma lipoaspiração e redução das mamas.

Através do stories do Instagram, o influenciador digital e empresário dividiu algumas montagens de antes e depois em diferentes ângulos de seu físico: “Toque para lipar”, ele brincou com a foto em que aparece com as mamas maiores e a barriga mais saliente antes de passar pela mesa de cirurgia.

Na sequência de imagens, Eliezer surgiu com o abdômen notavelmente mais definido e uma região das mamas menos inchada. Um aspecto notável é que o influenciador não escolheu simular um tanquinho durante seu procedimento de lipoaspiração, optando por resultados que realçam seu físico natural.

Vale lembrar que além do influenciador, sua esposa, Viih Tube também já passou pelo procedimento de lipoaspiração. Após a gestação da primogênita, a famosa contou que perdeu peso e que está ‘recuperando’ a definição da cirurgia plástica no abdômen, e que por enquanto, não pretende realizar o procedimento novamente.

Inclusive, recentemente, Vitória rebateu críticas por não se submeter a mesa de cirurgia para perder peso: ‘Gente, dinheiro não é tudo, não. Eu quero uma vida mais saudável. A lipo não vai trazer minha saúde, não”, a também ex-participante do Big Brother Brasil expôs as críticas e justificou sua decisão de não fazer uma nova lipoaspiração após a chegada da primeira herdeira.

Eliezer e Viih Tube tem planos para aumentar a família:

Um dos motivos pelos quais Viih Tube não pretende fazer outra lipo é o plano de engravidar novamente, daqui seis meses. Juntos há pouco mais de um ano depois de se conhecerem após o reality show, os ex-BBBs têm vários planejamentos para o futuro, inclusive, estão reformando uma mansão para receber os novos herdeiros.

Através das redes sociais, Eliezer contou que o plano é engravidar quando a primogênita completar um ano. Inclusive, em conversa com a CARAS Brasil, o influenciador comentou sobre a vontade de aumentar a família em breve. Durante a conversa, ele falou que Viih já suspeitou de uma nova gravidez e que o casal pensou em prepar o quartinho do bebê.