Eliana se diverte em festa de aniversário organizada por equipe do SBT

A apresentadora Eliana completou 51 anos e ganhou uma festa surpresa dos colegas de trabalho

A apresentadora Eliana completou 51 anos de vida nesta quarta-feira, 22, e ganhou uma festa em seu camarim organizado pela equipe do 'Programa Eliana'. Nas redes sociais, a contratada do SBT postou um vídeo mostrando que estava bastante feliz com a surpresa.

Na gravação, a aniversariante do dia surge usando longo rosa, brilhante e decotado, e o local estava decorado com várias bexigas laranjas e brancas. Enquanto segurava o prato com um pedaço do bolo, Eliana aproveitou para fazer uma dancinha.

"Aquela que ama uma festa", confessou a artista na legenda da publicação. Em seguida, a apresentadora agradeceu aos colegas pela festinha. "Obrigada equipe querida do Programa Eliana", finalizou.

Mais cedo, Eliana compartilhou um vídeo revelando o seu desejo para os seus próximos anos de vida. "Já parou pra pensar que a vida adulta é tão cheia de responsabilidades que esquecemos de quem fomos um dia quando criança? Você ainda se lembra em como era quando criança, e o que restou dela na vida adulta? Este ano, além do habitual desejo de saúde, prometo despertar a minha criança interna e deixar fluir em mim a leveza no dia a dia, o sorriso mais fácil, deixar a autocrítica de lado e brincar mais, me permitir", disse ela em um trecho da gravação.

Angélica fala sobre relação com Eliana

Angélica usou as redes sociais para prestar uma homenagem para Eliana. Na rede social, a esposa de Luciano Huck postou um registro deslumbrante com a loira do SBT, e parabenizou a amiga de longa data.

"Parabéns pelo seu dia, Li! Ao longo dos anos, nossa amizade se tornou uma parceria incrível, cheia de risadas, apoio mútuo e momentos inesquecíveis. Que este novo ano de vida traga ainda mais realizações e alegrias. Que a vida continue nos presenteando com muitos momentos felizes juntas. Feliz aniversário, minha amiga sagitariana!", escreveu a artista. Veja a publicação!