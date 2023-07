Ela cresceu! Saiba como está Jesuela Moro, a pequena Julia de 'A Vida da Gente'

Saiba como está Jesuela Moro; atriz foi destaque da novela das seis e hoje está com 19 anos

A atriz Jesuela Moro, que foi revelada ao público na novela A Vida da Gente, voltou aos holofotes após a ser envolvida em uma suposta troca de mensagens com o ator Rafael Cardoso, que na trama viveu Rodrigo, seu pai.

Ela se pronunciou em um comunicado e negou que tenha qualquer envolvimento com a história. "Devido aos recentes acontecimentos, venho me pronunciar. Sobre a polêmica envolvendo o ator Rafael Cardoso, eu, Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação. Gostaria também de lamentar todo hate desnecessário que foi jogado em mim” , lamentou ela.

Hoje com 19 anos, Jesuela Moro está fora das novelas há quase uma década. Seu último papel foi na novela Guerra dos Sexos, exibida pela Globo em 2012. Desde então, ela tentou voltar ao ar, mas não conseguiu novas oportunidades.

Em uma entrevista ao jornal 'O Globo' durante a pandemia, ela explicou que estava dividida sobre seu futuro. "Estou dividida entre duas opções bem distintas: estudar Medicina ou tentar voltar para o meio artístico. Até agora, a segunda tem sido a minha preferida. Gostaria de fazer alguma formação nessa área e retornar para a TV ou me tornar modelo", contou ela na época.

A atriz também disse que segue muito feliz com o carinho que recebe do público. "A melhor parte é que, depois de tantos anos, as pessoas ainda me procuram e têm um carinho enorme por mim. Eu agradeço imensamente - conta ela, que guarda boas lembranças da novela", declarou.

Jesuela Moro também compartilha detalhes de sua vida feliz ao lado da família e dos amigos. Ela também costuma exibir o mesmo olhar marcante e relembrar a época em que foi estrela de televisão. Há duas semanas, ela mudou o visual e escureceu os fios. "Novo cabelo merece nova foto de perfil, demorou, mas chegou", declarou ela.

Veja como ela está:

