Ela cresceu! Filha de Dan Stulbach rouba a cena em foto com o pai

Dan Stulbach exibe foto inédita com sua filha mais velha, Anita, e a menina rouba a cena ao mostrar o quanto já cresceu

O ator Dan Stulbach surpreendeu os fãs ao mostrar uma foto inédita com sua filha mais velha, Anita, de 13 anos. O papai coruja exibiu uma imagem ao lado da herdeira em momento de diversão em família.

Os dois apareceram posando juntos em uma noite. “Eu e minha filha. Experimentos fotográficos”, afirmou ele na legenda.

Nos comentários da foto, os fãs elogiaram a dupla. “Tal pai, tal filha. Beleza dupla”, escreveu um seguidor. “Sua xerox”, escreveu outro. “Que linda”, declarou mais um.

Dan Stulbach também é pai de Davi, de 11 anos.

