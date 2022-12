Dan Stulbach exibe fotos raras com o filho de 10 anos durante viagem especial

Dan Stulbach curte as férias ao lado do filho, Davi, e mostra fotos inéditas dos dois juntos no Catar

O ator Dan Stulbach aproveitou o seu período de férias para marcar uma viagem especial com seu filho, Davi, de 10 anos. O artista levou o herdeiro para acompanhar a Copa do Mundo do Catar e está compartilhando os momentos de pai e filho nas redes sociais.

Discreto com a sua vida pessoal, ele não costuma compartilhar a sua família nas redes sociais. Porém, ele abriu uma exceção durante a viagem com o filho e compartilhou fotos inéditas com o garoto.

Durante a viagem, eles já foram aos estádios para acompanhar os jogos de futebol e até foram ao deserto. “As aventuras continuam no Qatar!”, disse ele na legenda de uma selfie com o filho.

No início da aventura deles, Stulbach contou que marcou a viagem para viver um momento especial com o filho.“Resolvi fazer uma loucura. Uma boa loucura. Não importa o resultado, vale a caminhada. Eu estava pensando esses dias, quando a gente tem 10 anos de idade, as pessoas não são pessoas. Às vezes são herois, vilões, tudo é uma mistura de sonho e realidade. Depois isso muda. Ainda bem, né?”, declarou.

E completou: “E eu me prometi tanto durante a pandemia viver alguns sonhos, quando possível, se possível, enquanto ainda estamos aqui com as pessoas que a gente ama, ainda mais quando elas ainda têm 10 anos de idade. Por elas e pela gente. Vamos gente, rumo ao Catar”.

Vale lembrar que o ator também é pai de Anita, de 12 anos. Dan Stulbach está longe das novelas desde que fez uma participação especial no remake de Pantanal, da Globo.

Veja as fotos de Dan Stulbach com o filho, Davi:

