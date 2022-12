Dan Stulbach leva o filho ao Catar para ver os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O ator Dan Stulbach se emocionou ao falar da decisão de levar o pequeno Davi para ver os jogos da Seleção Brasileira

O ator Dan Stulbach (53) decidiu - em suas próprias palavras - fazer uma "loucura" e viajar de última hora para o Catar para levar o filho, Davi (10), para ver os jogos na Copa do Mundo.

Em seu perfil no Instagram, ele postou um vídeo dentro do avião e não conteve a emoção ao falar sobre a ação.

"Estava pensando esses dias. Quando a gente tem dez anos de idade, as pessoas não são pessoas. Às vezes são heróis, vilões, tudo é uma mistura de sonho e realidade. Me prometi tanto durante a pandemia viver alguns sonhos quando possível, se possível, enquanto ainda estamos aqui, com as pessoas que a gente ama. Ainda mais quando elas tem dez anos de idade. Por elas, e pela gente. Então...", disse ele, visivelmente emocionado, ao mostrar o pequeno Davi no avião: "Rumo ao Catar, gente, o Brasil vai ser hexa!", completou o garotinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dan Stulbach (@danstulbach)

Dan Stulbach se emociona no velório de Jô Soares: 'Me arrependo das vezes que eu não liguei'

Dan Stulbach ficou emocionado ao falar sobre o apresentador e humorista Jô Soares (1938-2022) durante o velório. Ele conversou com a imprensa na porta da cerimônia de despedida ao amigo e enalteceu o humorista e apresentador, que faleceu aos 84 anos.

Com os olhos cheios de lágrimas, o ator contou que se arrepende de não ligado mais vezes para Jô Soares e contou sobre a amizade deles ao longo dos anos. "As lembranças que eu tenho mais carinhosas que eu tenho dele são as ligações no meio do nada, para falar de futebol, de algo que ele viu na novela em uma cena, numa história que ele queria compartilhar. Ele tinha esse interesse, essa vontade de compartilhar coisas o tempo todo", disse ele.