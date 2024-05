Eduardo Leite se desculpa após declaração polêmica sobre doações ao RS

Após gerar polêmica com comentário negativo sobre doações, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifesta e pede desculpas

Nesta quarta-feira, 14, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite usou as redes sociais para compartilhar um pedido de desculpas após causar controvérsia com novas declarações sobre doações. Ele gerou polêmica ao mencionar que os donativos poderiam impactar a economia local em meio à crise causada pelas enchentes.

Em seu perfil no Instagram, Eduardo esclareceu a declaração polêmica e também aproveitou para expressar sua gratidão pelas doações: “Devo um esclarecimento por uma declaração que dei ontem. Antes de mais nada, meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade ao povo gaúcho”, o governador iniciou o pedido de desculpas.

Na sequência, Leite ainda evidenciou que não teve intenção de ‘desprezar’ as doações e a ajuda em meio ao momento delicado: “Em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas muito importantes e bem-vindas”, completou.

“Peço que entendam que, entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes, que tinham lojinhas ou pequenos armazéns. E também aqueles que não perderam, mas que viram sua atividade despencar por conta da situação que estamos vivendo no nosso estado”, disse o governador.

Por fim, Leite reiterou o erro e se desculpou: “Ao falar sobre essa situação, acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser preocupação para outro momento e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós e ninguém está livre de errar”, completou.

"Então, meus mais sinceros pedidos de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas”, disse o governador, que gerou polêmica após revelar a preocupação de que as as doações pudessem gerar um impacto negativo para a economia do estado, que foi afetado por fortes chuvas nas últimas semanas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Leite (@eduardoleite45)

“Quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local. O reerguimento desse comércio fica dificultado à medida que você tem uma série de itens vindos de outros lugares do país”, Eduardo havia declarado em uma entrevista para Rádio Band News FM.

Quem é o marido do governador do Rio Grande do Sul?

O Brasil está voltado ao Rio Grande do Sul por causa da tragédia que atingiu várias cidades em decorrência das enchentes na última semana. Com isso, o nome do governador do estado, Eduardo Leite, está em alta nas redes sociais e chamou bastante atenção. Que tal saber mais sobre quem é o marido dele? Clique aqui e conheça!