Edu Guedes reage a nova ameaça de processo do ex de Ana Hickmann: 'Justiça'

Procurado pela CARAS Brasil, Edu Guedes quebrou o silêncio sobre ser novamente processado por Alexandre Correa

A rivalidade de Alexandre Correa (51) e o novo casal Edu Guedes (49) e Ana Hickmann (42) está prestes a ganhar mais um capítulo na Justiça. O ex-marido da apresentadora declarou à CARAS Brasil, por meio de sua defesa, que vai processar o cozinheiro da Band por coação de menor. O documento está em fase final elaboração e aguarda o desenrolar de uma perícia que apura condutas dos namorados.

"A defesa de Alexandre está aguardando um parecer da perícia para ingressar com danos morais e matérias contra a apresentadora e o talarico por coação", diz Enio Murad, advogado do empresário, nesta sexta-feira, 15.

A reportagem questionou a Edu Guedes sobre o que ele acha de novo processo que está prestes a receber. De forma limitada, o apresentador afirma que "vai se pronunciar apenas na Justiça". A estratégia de falar apenas em juízo é seguida pelo famoso desde o início do seu envolvimento no imbróglio em dezembro do ano passado.

Nesta semana, a juíza Ana Claudia dos Santos Sillas, da 26ª Vara Criminal Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rejeitou uma queixa-crime feita pelo apresentador contra o empresário. O namorado de Ana acusou o rival de denunciação caluniosa.

A Justiça julgou que a queixa feita por Edu não tem elementos suficientes para ser sustentada na esfera judicial. Em nota enviada à CARAS Brasil, a equipe de Correa comemorou mais uma vitória e reforçou a acusação de que o pai de Alezinho (9) foi traído durante o casamento.

"A derrota do apresentador da TV Bandeirantes deixa evidente que a Justiça não apoia atitude do talarico do cozinheiro e a traição de Ana Hickmann em seu ainda marido", diz a defesa.