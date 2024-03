Alexandre Correa afirma que vai processar Edu Guedes após reviravolta na justiça

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa vai processar Edu Guedes após uma reviravolta na justiça. A CARAS Brasil procurou o apresentador da Band para comentar a decisão

Alexandre Correa (51) vai processar Edu Guedes (49) após decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em rejeitar uma queixa-crime feita pelo apresentador contra ele. O contratado da Band afirmou ter sido vítima de denunciação caluniosa por parte do empresário, mas a ação não seguiu adiante na esfera judicial.

A CARAS Brasil procurou o ex-marido de Ana Hickmann (42), nesta quinta-feira, 14, para saber como ele recebeu a notícia do arquivamento na denúncia. Por meio dos seus advogados, Alexandre disse que vai processar o namorado da apresentadora da Record por falsa acusação.

O pai de Alezinho (10) também prepara um novo processo contra Hickmann por coação ao filho do ex-casal. Outra ação, esta bombástica, também está sendo elaborada. No entanto, os detalhes ainda estão sendo mantidos em segredo.

"A derrota do apresentador da TV Bandeirantes deixa evidente que a Justiça não apoia atitude do talarico do cozinheiro e a traição de Ana Hickmann em seu ainda marido", diz a defesa em resposta a reportagem.

A CARAS Brasil procurou Edu Guedes para saber se ele pretende recorrer a decisão da juíza Ana Claudia dos Santos Sillas, da 26ª Vara Criminal. O apresentador não respondeu as tentativas de contato em telefone pessoal e via assessoria de imprensa. O espaço segue aberto.

Procurada para comentar o novo processo que vai enfrentar na Justiça, a equipe de Ana Hickmann não retornou. O espaço também segue aberto.