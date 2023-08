E tá errada? Ana Maria Braga faz comentário corajoso sobre sandália de Sabrina Sato

Ana Maria Braga faz comentário bem sincero ao ver o acessório usado pela colega durante o 'Mais Você'

Sempre bem humorada, a apresentadora Ana Maria Braga arrancou gargalhadas de Sabrina Sato durante o Mais Você exibido na manhã desta terça-feira, 29. É que ela fez questão de comentar o look escolhido pela colega para aparecer em seu programa.

Pela segunda vez seguida, a apresentadora apareceu com itens inusitados. "Eu queria aproveitar e falar sobre o último look que ela veio tomar café da manhã comigo aqui. Essa menina não aparece, ela acontece!", disse a loira.

Sabrina Sato então avisou que veio basiquinha, de vestido e sandália. "Hoje eu vim bem comportada, não vim, Ana?", questionou ela. O câmera então fez uma viagem por cada detalhe da produção que ela escolheu - sobretudo a pelúcia presente na sandália.

"Ela veio comportada até a página 2, né? Acho que você pisou num coelho preto e o coelho se espatifou aí", brincou a loira. "Esse é meu básico, Ana!", afirmou a colega entrando na brincadeira. O momento repercutiu muito nas redes sociais.

Confira:

REVELAÇÕES

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ desta terça-feira, 29, Sabrina Sato decidiu abrir o jogo sobre sua relação com Duda Nagleapós a separação. Além de revelar detalhes da crise que levou o relacionamento ao fim, a apresentadora também contou que está pronta para amar novamente!

Sabrina explicou que está aproveitando sua solteirice desde março deste ano, quando anunciou o divórcio após sete anos de relacionamento com o filho da jornalista Leda Nagle: "Eu estou curtindo meu momento sozinha, curtindo a Zoe”, a apresentadora se derreteu por sua filha com Duda, que está com quatro aninhos.

Mas a beldade deixou claro que está em busca de um novo amor: "É bom também. Eu estou aberta, mas devagar”, ela revelou e aproveitou para falar sobre a separação: “Foi muito tempo em um casamento de 7 anos. Tem a crise dos 7, né?”, Sabrina lembrou o período conturbado que levou ao fim da relação.