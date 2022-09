Duda Reis compartilha fotos ao lado do namorado e se derrete: "Dias doces"

Atriz e influenciadora digital, Duda Reis, compartilha fotos trocando carinhos com o namorado e encanta a web

Redação Publicado em 19/09/2022, às 12h39

No último domingo, 18, Duda Reis (21) usou suas redes sociais para compartilhar uma série de fotos de momentos ao lado do namorado, Du Nunes, e encantou a web com os registros.

No seu perfil do Instagram, Duda Reis compartilhou uma sequência de fotos com o amado, trocando beijos e carinhos apaixonados.

Em uma das fotos publicadas pela atriz, ela surgiu no colo do amado enquanto tomava sorvete: "Sobre dias doces", escreveu na legenda do post, que logo foi comentado pelo empresário Du Nunes: "Meu amor, que dia maravilhoso. Te amo muito", disse.

Nos comentários do post, os seguidores de Duda Reis aproveitaram para enaltecer e desejar felicidades ao casal: "Lindos e queridos", escreveu um. "Que casal mais lindo!", disse outro. "Casalzão", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos de Duda Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Duda Reis se derrete pelo namorado, Du Nunes

Recentemente, Duda Reis se derreteu pelo novo namorado, o empresário Du Nunes, em um vídeo. A atriz, que está de volta aos palcos, mostrou momentos românticos do casal. A influenciadora digital aparece trocando carícias com o amado durante alguns passeios inesquecíveis em locais paradisíacos das suas últimas viagens como um casal. "Duda&Du", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!