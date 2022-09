Dua Lipa é clicada fazendo exercícios físicos em varanda de hotel luxuoso no Rio de Janeiro

De cara lavada, Dua Lipa é clicada fazendo exercícios físicos em hotel luxuoso no Rio de Janeiro e surpreende com beleza

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 13h01

A cantora britânica Dua Lipa (27) ainda está em terras brasileiras e começou a segunda-feira, 12, cuidando da mente e do corpo ao praticar exercícios físicos. No Rio de Janeiro, um dia após uma de suas maiores apresentações, a artista foi clicada na varanda do Copacabana Palace praticando ioga.

Nos registros, clicados por paparazzis que estavam passando no local, mostra a artista vestindo uma roupa preta casual e confortável, além das suas madeixas presas. Porém, um dos destaques fica para a beleza da estrela, que estava sem maquiagem e com o rosto lavado, e sorrindo com a sua instrutora.

Dua Lipa é clicada fazendo exercícios físicos em hotel luxuoso no Rio de Janeiro:

Fotos: JC Pereira e Gabriel Rangel (AgNews)