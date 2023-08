Drama sem fim: mãe de Larissa Manoela é vítima de hacker e usada para golpes

Mãe de Larissa Manoela é vítima de hacker; situação está rendendo reações nas redes sociais

Mãe de Larissa Manoela, a pedagoga Silvana Taques foi vítima de um golpe nas redes sociais nesta quinta-feira, 24. O perfil oficial foi "roubado" por hackers que estão usando a página para aplicar golpes.

“Bom dia, indico este investimento que é 100% seguro, no qual me responsabilizo totalmente”, diz uma das postagens que foram realizadas. Em outra, há uma imagem forjada de um aplicativo de um banco com um valor depositado.

O criminoso ainda manda um recado para os fãs da mãe da atriz. “Para mais informações, chamem no direct. Não vou responder outros assuntos além do investimento”, diz o hacker. Após a repercussão do caso, o perfil foi trancado pelo hacker.

Ontem, Silvana Taques foi intimada pela Justiça. Conforme informações divulgadas pelo G1, a delegada Rita Salim, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), deve receber os pais e o noivo de Larissa Manoela para apurar o possível caso de intolerância nesta semana. Enquanto a investigação segue em curso, a polêmica gera discussões sobre respeito religioso.

Presenciou vexame

Ex-jornalista do programa A Tarde é Sua, Cíntia Lima decidiu tornar pública uma situação que presenciou envolvendo Larissa Manoela e a mãe, Silvana Taques. Segundo ela, houve uma discussão na frente de toda a imprensa.

No relato ao 'Link Podcast', ela contou que viu tudo o que aconteceu e classificou a situação como uma "situação horrorosa", já que ela ficou exposta em público em uma situação vexatória.

"Aquilo foi terrível. Foi um horror. A mãe dela era de uma indelicadeza com a menina. Nós da imprensa ali, a gente estava tendo que lidar com uma situação horrorosa, onde a menina tomava várias e várias broncas da mãe atrás de uma porta de vidro e ao mesmo tempo tinha que entrar na festa e sorrir para todos nós. Ali é só um pedacinho de um quebra-cabeça que está se formando agora", disse ao programa apresentado por Felipeh Campos.