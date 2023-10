Drama da família Poncio envolveu traição, casamento e teste de DNA; relembre confusão

Em 2017, família Poncio se tornou assunto ao expor drama entre irmãos e cunhados

Há cinco anos, em 2017, a família Poncio expôs um drama que intrigou internautas brasileiros. Na época, eles passaram por confusões que envolveram traição, casamento, perdão e até mesmo um teste de DNA. Relembre a seguir o que aconteceu.

Tudo começou quando Saulo Poncio e Letícia Almeida se conheceram na igreja e logo engataram um relacionamento. Entre idas e vindas, em 2017, a nova integrante da família Poncio revelou que estava grávida e, bastante emocionado, o então cantor do UM44K anunciou a gravidez nas redes sociais.

Quase simultaneamente, Sarah Poncio, irmã de Saulo, conheceu Jonathan Couto, ex-integrante da banda P9, na igreja. Em pouco tempo, os dois também anunciaram nas redes sociais que Sarah estava grávida do artista.

Em fevereiro de 2018, Maria Madalena, filha de Letícia e, até então, de Saulo nasceu. O cantor a registrou no cartório e fez uma tatuagem em sua homenagem, com seu apelido, Madah. Poucos meses depois, em junho do mesmo ano, Saulo surgiu namorando Gabi Brandt, uma das primeiras participantes do reality De Férias com o Ex.

Muitos seguidores passaram a questionar Saulo sobre sua relação com Madah até que, ainda no mesmo ano, o cantor revelou em uma nota que após realizar um teste de DNA descobriu que a pequena não era sua filha biológica. A verdade veio à tona em agosto de 2018, quando Letícia revelou que o pai de sua filha na verdade é Jonathan Couto, que era casado com Sarah, sua cunhada.

Após a revelação, Sarah anunciou que decidiu perdoar o marido e que lutava para manter seu casamento. Não demorou muito para que Jonathan assumisse a paternidade de Madah —que passou a ter guarda compartilhada entre Letícia e o ex-integrante da banda P9. Hoje, Sarah e Jonathan não estão mais juntos.

Letícia seguiu sua vida e se manteve longe da confusão. A atriz, que estreou na novela Meu Pedacinho de Chão engravidou novamente e teve Maria Teresa, fruto de sua relação com o também ator Bruno Daltro, com quem não está mais junto.

Após toda a confusão, Saulo e Gabi se casaram em 2019 e a influenciadora passou a fazer parte da família Poncio —e dos dramas. Os dois tiveram seu primeiro filho, Davi, e constantemente começaram a sair relatos de que o artista, que ainda fazia shows da UM44K, traía sua esposa.

Em 2020, os dois anunciaram o término da relação pela primeira vez. Porém, alguns meses depois, reataram o casamento. Na época, Saulo afirmou que havia mudado após não ser um bom companheiro. Gabi afirmou em seus Stories que acreditava na mudança do marido.

Hoje, Saulo e Gabi não estão mais juntos, após idas e vindas. Além de Davi, os dois são pais de Henri e Beni, que nasceu em maio deste ano. A terceira gravidez aconteceu durante um período em que os dois já não estavam mais juntos.

CONFIRA FOTO DA FAMÍLIA PONCIO: