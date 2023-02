Gabi Brandt encanta ao mostrar barrigão de 24 semanas de gravidez

Influencer Gabi Brandt encanta seguidores ao postar vídeo exibindo o barrigão de 6 meses à espera do terceiro filho com Saulo Poncio

A influenciadora digital Gabi Brandt (27) está radiante com a terceira gestação e encantou os seguidores ao exibir o barrigão nas redes sociais!

Na manhã desta quarta-feira, 01, a mamãe coruja surgiu toda natural nos stories de seu Instagram e mostrou a silhueta de gestante. Orgulhosa, ela apareceu acariciando o barrigão de 24 semanas, que equivale a seis meses.

No vídeo, Gabi posou de top e uma calça comprida confortável e larguinha, tomando uma bebida ao acordar. A influencer está esperando o terceiro filho com Saulo Poncio (27), com quem já tem Davi, de 3 anos de idade, e Henri, de 2 anos. Os dois estão separados desde janeiro de 2022.

Gabi Brandt anunciou a terceira gravidez em dezembro do ano passado, sem citar Saulo. Ela contou que a gestação é "de extremo risco". "No dia 30/10 eu perdi líquido e em seguida tive um sangramento forte, fui para o hospital e descobri que estava com placenta prévia. Gravidez de extremo risco. Dia 10/11 tive mais um sangramento, fui para o hospital novamente, descobri mais um descolamento de placenta e um hematoma de 5 cm. Atualmente a situação segue a mesma, dia após dia, alguns sangramentos, mas sigo de repouso apenas me locomovendo para o que for extremamente necessário e orando muito para que tudo de certo", revelou.

Confira o barrigão de Gabi Brandt:

Gabi Brandt celebra aniversário do filho, Henri

Recentemente, Gabi Brandt compartilhou uma sequência de cliques encantadores do filho, Henri, que completou dois anos de vida. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital, que está à espera de seu terceiro filho, surgiu sorridente com o herdeiro, e prestou uma linda homenagem para ele.

"Meu amor, meu filhote, minha cópia, meu furacaozinho!!! 2 anos que você traz luz e alegria pra vida de todos nós que temos sorte de conviver com você. E que privilégio é ser sua mamãe... você chegou iluminando tudo, trouxe cor e sentido… nada do que eu diga será suficiente, ainda bem que tenho a vida inteira contigo", disse a mamãe coruja na postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!