Divórcio de Gracyanne e Belo traz à tona traição do cantor com Viviane Araújo

Lei do retorno? No passado, Belo confessou ter traído Viviane Araújo e Gracyanne foi apontada como pivô da separação; relembre os detalhes

O término do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo continua rendendo assunto nas redes sociais. Inclusive, os internautas não só repercutiram a separação, mas também aproveitaram para relembrar uma antiga infidelidade do cantor. No passado, ele traiu Viviane Araújo, e a musa fitness até chegou a ser apontada como pivô da separação.

Para quem não se lembra, Viviane e Belo formavam um dos casais mais famosos entre 1998 e 2007. Durante quase uma década, a dançarina esteve ao lado do cantor em momentos delicados, como quando ele fugiu após receber acusações de associação ao tráfico de drogas. Além disso, Viviane o apoiou e o visitou durante sua prisão, depois que ele foi condenado a cumprir oito anos de detenção.

No entanto, o relacionamento entre os dois começou a ruir quando o cantor passou a cumprir sua pena em regime semiaberto e a história de amor se tornou um pesadelo para a dançarina. Durante seu confinamento no reality show 'A Fazenda', Viviane revelou ter recebido uma carta anônima apontando diversas traições de Belo e ela ficou desconfiada.

Após confrontar o cantor sobre o assunto, ele negou, mas acabou admitindo as infidelidades posteriormente. Com isso, o relacionamento chegou ao fim e logo após a separação, o cantor começou a se envolver com Gracyanne Barbosa. Belo conheceu a musa fitness enquanto ainda estava namorando com a dançarina e inclusive, ela já admitiu que eles trocaram números de telefone.

Mas na época, a conversa não evoluiu já que ela ainda era adolescente. Mesmo assim, Gracy foi apontada como pivô e não deixou barato, afirmando que, na verdade, também foi traída pelo cantor: “Não fui pivô. Tinha muito mais gente nessa história e nenhum dos dois foi santo. A pivô foi uma outra menina. Ele já estava com ela, assim como a Viviane também já estava com outra pessoa", desabafou.

"Só depois eles terminaram. Os dois erraram, o amor já tinha acabado. E eu apareci muito depois disso tudo. O Belo também me traiu com essa mesma menina. Não foi bem uma traição porque era comecinho, mas eu soube, ela me ligou para contar que estava com ele. Não me lembro o nome dela, por isso não falo”, Gracyanne rejeitou o título de pivô.

Belo também negou o envolvimento e saiu em defesa da esposa há alguns anos: “Eu não consigo entender isso até hoje. A Gracyanne nunca fez nada para a Viviane. Muita gente vai e ataca. A Gracyanne não teve nada a ver com o ponto final de Belo e Viviane Araújo. Peço desculpas à Viviane por tudo”, disse o cantor, que agora terminou o casamento de 16 anos com a musa fitness.

🚨 TRAIÇÃO: Belo e Gracyanne terminam casamento



Segundo Léo Dias a própria Gracyanne Barbosa admitiu ter TRAÍDO o cantor Belo com um personal da academia que frequentava.



Fãs do casal sobem a tag com o nome da Viviane Araújo após a notícia.

Gracyanne Barbosa traiu Belo?

Na última quinta-feira, 18, Gracyanne Barbosa e Belo surpreenderam ao anunciarem a separação após 16 anos juntos. Segundo Leo Dias, o término teria sido motivado por um caso da musa fitness com um personal trainer da sua academia. A musa fitness negou que houve traição, mas confirmou que se envolveu com um homem após a separação.