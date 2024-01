Disparado! Enquete do quarto Paredão do BBB 24 mostra favoritismo para sister

Enquete do quarto paredão do BBB 24 tem favorito para continuar no reality; confira e vote em quem deve continuar no programa

Na noite deste domingo, 21, o BBB 24 deve se despedir de mais um participante com sua quarta eliminação. No Paredão, Giovanna Patel, Nizam e Raquele disputam quem deve permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Apesar da escolha ainda não estar decidida, os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil apontam favoritismo disparado do público para sister; confira.

De acordo com os votos dos leitores, a competidora favorita para permanecer no BBB é Raquele, que foi escolhida pelo público para entrar no reality na dinâmica do Puxadinho. A sister tem 54% dos votos.

Depois da participante, está Nizam, que soma pouco mais de 26% dos votos dos leitores. Por último, está Giovanna Patel, com a menor quantidade de votos para permanecer na casa mais vigiada do Brasil neste Paredão . Até o momento, a sister recebeu apenas 19% dos votos para continuar no reality show e é a jogadora mais provável para deixar a competição neste domingo.

O quarto Paredão foi formado na noite da última sexta-feira, 19. Depois do líder Matteus nomear Giovanna Pitel, a votação da casa foi realizada no confessionário. Dessa vez, os competidores precisaram escolher dois colegas como indicação para o paredão. Com Nizam como o mais votado da casa e Davi, Raquele e Vinicius empatados, o líder escolheu Raquele para completar o Paredão .

O resultado do Paredão será divulgado neste domingo, 21, durante a edição ao vivo do programa. O voto é para permanência na casa e pode ser feito nas duas modalidades disponíveis (Torcida e Único) no site do Gshow.

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM:

Lucas Luigi votou em Davi e em Beatriz;

Beatriz votou em Vinicius e em Nizam;

Michel votou em Juninho e em Fernanda;

Davi votou em Nizam e em Rodriguinho;

Fernanda votou em Alane e em Giovanna;

Lucas Henrique votou em Davi e em Alane;

Juninho votou em Marcus Vinicius e em Giovanna;

Leidy Elin votou em Rodriguinho e em Raquele;

Giovanna Pitel votou em Marcus Vinicius e em Michel;

Giovanna votou em Nizam e em Fernanda;

Raquele votou em Nizam e em Deniziane;

Vinicius votou em Alane e em Marcus Vinicius;

Alane votou em Nizam e em Raquele;

Marcus Vinicius votou em Vinicius e em Raquele;

Nizam votou em Isabelle e em Raquele;

Deniziane votou em Vinicius e em Nizam;

Isabelle votou em Nizam e em Rodriguinho;

Wanessa votou em Vinicius e em Fernanda;

MC Bin Laden votou em Davi e em Marcus Vinicius;

Yasmin votou em Vinicius e em Davi;

Rodriguinho votou em Raquele e em Davi.