Discreto, William Bonner dá show de elegância em rara aparição em público

Apresentador do Jornal Nacional, William Bonner esbanja elegância e simpatia ao desembarcar em aeroporto no Rio de Janeiro

O apresentador William Bonner costuma fazer raras aparições em público, mas nesta quinta-feira, 22, o jornalista foi flagrado desembarcando no aeroporto Santos Dumont no centro do Rio de Janeiro. Simpático, o âncora e editor-chefe do ‘Jornal Nacional’ da Globo sorriu para as câmeras e deu um show de elegância.

William elegeu um look clássico, mas sofisticado para a ocasião: terno preto, camisa branca com o colarinho aberto, sapato social e uma mala de mão pequena. O jornalista também apostou em um óculos escuro para manter a discrição, mas sua presença imponente não passou despercebida e foi capturada pelo paparazzo.

William Bonner desembarca em aeroporto no Rio de Janeiro - Foto: Adão/AgNews

Jornalista e publicitário, William apresenta o telejornal diário desde 1996. Vale lembrar que ele já foi casado com sua colega de bancada, Fátima Bernardes, com quem teve os trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura, entre 1990 a 2016, quando a relação chegou ao fim. Em 2018, ele se casou novamente com a fisioterapeuta Natasha Dantas.

William Bonner tem futuro definido após aposentadoria do Jornal Nacional

William Bonner pode deixar a bancada do ‘Jornal Nacional’ após 27 anos à frente do telejornal. Mas antes mesmo de anunciar a sua aposentadoria, o jornalista já estaria com o futuro profissional planejado. É que o comandante do programa tem uma paixão e pretende segui-la após deixar a atração.

As informações são do jornalista Matheus Baldi, que participou do programa Melhor da Tarde na semana passada, e entregou que o chefão do JN poderá produzir um programa voltado para o meio automobilístico: “Ele gosta muito de carros e dizem que ele tem vontade de produzir um projeto nesse segmento”, ele explicou. Saiba todos os detalhes!