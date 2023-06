William Bonner tem futuro definido após aposentadoria do Jornal Nacional

Jornalista William Bonner nem se aposentou, mas já teve seu futuro traçado; saiba detalhes

O jornalista William Bonner nem se aposentou da sua icônica vaga de apresentador do Jornal Nacional, mas já sabe para onde vai quando esse momento finalmente chegar. O comandante do programa tem uma paixão e pretende segui-la após deixar o jornal mais importante do Brasil.

Segundo o jornalista Matheus Baldi, durante o programa Melhor da Tarde, nesta quinta-feira, 15, o comandante do JN poderá produzir um programa automobilístico. “Ele gosta muito de carros e dizem que ele tem vontade de produzir um projeto nesse segmento. Essa atração seria para a plataforma de streaming do Grupo Globo [Globoplay] ou até mesmo para a TV”, revelou o jornalista.

“Esse é um assunto que enche os olhos dele, pois ele gosta mesmo de falar sobre esse tema. Mas, no futuro, ele poderá se envolver com esse tipo de assunto depois que ele se aposentar do jornal”, completou Matheus Baldi.

William Bonner passou por cirurgia em fevereiro

Em fevereiro deste ano, o apresentador William Bonner preocupou os fãs ao contar que se afastou do Jornal Nacional por alguns dias após passar por uma cirurgia. Ele passou por um procedimento cirúrgico para remover hérnias inguinais.

Nas redes sociais, ele contou que estava bem e que o procedimento foi feito por laparoscopia. Ele fez o post para rebater os boatos de que teria sido internado às pressas. "Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada “às pressas”", disse ele.

E completou: "No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa. Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias - e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado. Saúde pra todo mundo. Quarta-feira estarei de volta ao @jornalnacional lá na firma".

