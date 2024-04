Discreto, Guilherme Fontes curte noite no Rio com a nova namorada

O ator Guilherme Fontes aproveitou a noite de sexta-feira, 12, para curtir um passeio ao lado de amigos e da namorada, ex de Dado Dolabella

O ator Guilherme Fontes aproveitou a noite de sexta-feira, 12, para curtir um passeio com a nova namorada, a publicitária Viviane Sarahyba. Em clima de descontração, o casal foi fotografado por paparazzi de plantão em um barzinho no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Esbanjando simpatia, Guilherme e Viviane foram vistos rindo e conversando com amigos em uma mesa do local. Apesar de terem feito raras aparições em público até o momento, os dois estão juntos há mais de 7 meses.

Os primeiros flagras do novo casal aconteceram este ano, durante o Carnaval. Na ocasião, eles apareceram juntos em clima de muito romance em um camarote no Rio. Ainda em março, Guilherme Fontes confirmou ao site Gshow que estava em um relacionamento sério com Viviane Sarahyba.

Prima da modelo Daniella Sarahyba, Viviane, que mantém uma vida discreta e longe dos holofotes, já foi casada com o ator e cantor Dado Dolabella entre os anos de 2009 e 2010. Da antiga relação, nasceu João Valentim, hoje com 14 anos de idade.

Já o intérprete de Alexandre em 'A Viagem' (19994) viveu um casamento de 13 anos com Patrícia Lins, mãe de seus dois filhos: Carolina, de 18 anos, e Carlos, de 15. Desde o fim da antiga relação, o ator nunca assumiu publicamente nenhum novo envolvimento.

Confira os registros:

Guilherme Fontes divide clique raro com a mãe

O ator Guilherme Fontes encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 24, ao compartilhar uma foto inédita ao lao da mãe, dona Yolanda Machado Medina Coeli.

Na foto postada no feed do Instagram, o artista, que está em São Paulo, aparece sorridente ao lado da mãe, e falou sobre passar um tempo ao lado dela. "Agarrado nela", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com o clique e encheram a postagem de elogios. "Muito amor. Foto linda", disse uma seguidora. "Sua mãe é linda", falou outra. "São muito parecidos", afirmou uma fã. "Mamãe linda. Que Deus abençoe vocês", comentou mais uma.

Vale lembrar que Guilherme Fontes esteve recentemente no ar na reexibição da novela 'Mulheres de Areia'. Na trama de Ivani Ribeiro, ele interpretou o personagem Marcos Assunção, um rapaz sensível e romântico, que se envolve com as irmãs Ruth e Raquel (Gloria Pires).

"A reexibição de Mulheres de Areia acaba construindo uma nova geração de fãs. É a quarta reprise e sou abordado por pessoas cada vez mais jovens e isso é fantástico. Coisa boa não cansa o público jamais", disse o ator ao Gshow.