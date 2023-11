Guilherme Fontes divide clique raro com a mãe: "Agarrado nela"

O ator Guilherme Fontes encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique raro ao lado de sua mãe, dona Yolanda

O ator Guilherme Fontes encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 24, ao compartilhar uma foto inédita ao lao da mãe, dona Yolanda Machado Medina Coeli.

Na foto postada no feed do Instagram, o artista, que está em São Paulo, aparece sorridente ao lado da mãe, e falou sobre passar um tempo ao lado dela. "Agarrado nela", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com o clique e encheram a postagem de elogios. "Muito amor. Foto linda", disse uma seguidora. "Sua mãe é linda", falou outra. "São muito parecidos", afirmou uma fã. "Mamãe linda. Que Deus abençoe vocês", comentou mais uma.

Vale lembrar que Guilherme Fontes está no ar na reexibição da novela Mulheres de Areia. Na trama de Ivani Ribeiro, ele interpreta o personagem Marcos Assunção, um rapaz sensível e romântico, que se envolve com as irmãs Ruth e Raquel (Gloria Pires). "A reexibição de Mulheres de Areia acaba construindo uma nova geração de fãs. É a quarta reprise e sou abordado por pessoas cada vez mais jovens e isso é fantástico. Coisa boa não cansa o público jamais", disse o ator ao Gshow.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Fontes (@guilhermefontesofc)

Reencontro de Guilherme Fontes e Gloria Pires

Em julho de 2022, Guilherme Fontes reencontrou Gloria Pires, com quem atuou em Mulheres de Areia, anos após os dois interpretarem um casal na novela. Para acabar com a saudades, o ator passou a tarde junto com a artista e compartilhou o momento pelas redes sociais.

"Olha com quem estive hoje. Depois de tanto tempo sem nos vermos. Que saudade eu estava. Que tarde agradável. Quanta vida, quanta memória, tantos planos por vir. Que delícia. Muito prazer e amor envolvidos. Que esse reencontro seja o primeiro de muitos. Como se diz por aí: um encontro de milhões! Te amo Gloria Pires. Sempre mais", disse o ator.