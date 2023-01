Discreto, Alexandre Nero é flagrado em raríssima aparição ao lado da esposa no Rio de Janeiro

O protagonista de ‘Travessia’ Alexandre Nero fez raríssima aparição ao lado de Karen Brustollin em um teatro no Rio de Janeiro

Que casal! Na noite da última sexta-feira 13, o ator Alexandre Nero (52) surpreendeu os fãs ao fazer uma raríssima aparição pública ao lado da esposa, a produtora de moda, Karen Brustollin (35). Os dois estão juntos há onze anos e são pais de Noá (6) e Iná (2).

Os cliques raros foram feitos em frente ao Teatro das Artes no Shopping da Gávea, onde o casal prestigiou o amigo e também ator Marcelo Serrado, na estreia da comédia ‘UM PAI DE OUTRO MUNDO‘, que fica em cartaz até o dia 26 de fevereiro.

Na ocasião, o protagonista de ‘Travessia’ utilizava uma camiseta branca acompanhado de uma calça preta básica.Enquanto ela elegeu um look atemporal, composto por uma camisa branca e uma calça jeans.

VEJA OS REGISTROS INÉDITOS DE ALEXANDRE NERO AO LADO DA ESPOSA:

Foto: Ag News/ Adão/

Foto: Ag News/ Adão/

Alexandre Nero se afasta das gravações da novela 'Travessia'

Recentemente, o ator Alexandre Nero teve que se afastar das gravações da novela Travessia, da Globo, para cuidar da saúde após sofrer uma crise renal.

Agora, o artista contou que já está melhor. “Morri, mas passo bem. Foi só a pior dor que já senti na vida, mas já estou gravando de novo. Sou vaso ruim”, disse ele no Twitter. Então, ele ainda brincou ao fazer um poema sobre a situação. “No meio do rim tinha uma pedra / Tinha uma pedra no meio do rim / Nunca me esquecerei desse acontecimento / Na vida de meus ureteres tão fatigados”, escreveu.