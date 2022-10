Diretor Jayme Monjardim faz aparição rara beijando a namorada 40 anos mais nova

O diretor Jayme Monjardim compartilhou com os seguidores um registro raro, onde aparece dando um beijão na namorada

CARAS digital Publicado em 26/10/2022, às 14h42

Jayme Monjardim (66) é um diretor brasileiro, membro da tradicional Família Matarazzo, e filho do magnata André Matarazzo e da célebre cantora Maysa. Nas redes sociais, apesar de fazer frequentes declarações para a namorada, Anne Marques (26), Jayme é mais discreto. Mas nesta quarta-feira, dia 26, ele compartilhou em seus stories uma foto publicada pela amada, onde aparecem trocando um beijão, digno de novela.

Na legenda da publicação, Anne se declara: “Amor, galego, abonitado, tutuco, príncipe, ou simplesmente Jayme. Te amo.” E Jayme comenta: “Obrigado pelo teu carinho e amor, minha morena abunitada, te amo também. Beijos nel cuore e na alma.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anne Marques (@annemarquesv)

A diferença de 40 anos de idade é deixada de lado, em meio a tantas publicações que expressam o amor do casal. No dia 29 de setembro, Anne completou seus 26 anos e ganhou uma homenagem do namorado através das redes sociais. Jayme compartilhou uma foto da jovem e escreveu: “Uma MORENA que nos altera com seu olhar magnético e tem o poder de nos deixar meio tontos de amor. Que seu dia seja lindo, cheio de magia e de amor e que a luz de minha MÃEZINHA Nossa senhora Aparecida ,te encha de luz e boas energias.”