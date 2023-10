Diego Luri abraça conceito de família e vive magia no musical O Rei Leão: 'Coração enorme'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Luri falou sobre viver Pumba no musical O Rei Leão e revelou amizade com Rodrigo Lombardi

Diego Luri (38) vive o personagem Pumba no musical O Rei Leão, em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre abraçar conceito de família na produção, revelou amizade com Rodrigo Lombardi (47) e entregou viver magia na peça: "Coração enorme".

"Viver o Pumba é um deleite! A gente se diverte muito em cena todos os dias. Apesar das dificuldades de lidar com o puppet [fantoche], que é pesado e limitador, é muito satisfatório. O Pumba é doce, curioso, espontâneo, um pouco ingênuo e tem um coração enorme", compartilhou o ator de O Rei Leão.

"Esse personagem me faz lembrar que o conceito de família é muito amplo, que família é quem a gente escolhe, que amizades verdadeiras significam o mundo. É evidente isso na relação entre Simba, Timão e Pumba e o quanto eles estão ali um pelo outro. É muito bonito", refletiu Diego Luri sobre os laços de família no musical.

Apaixonado pela produção, o ator não conteve a animação de poder reviver a magia da infância nos palcos e com o público: "É realmente mágico fazer parte de tudo isso. Sem contar o carinho e as reações da plateia, que fazem tudo valer a pena. Quando a gente entra em cena, já sente essa parceria, essa troca com o público. É um personagem que já acompanha as pessoas há tantos anos, que, ali, eu sou mais do que um simples personagem. Sou o amigo de infância de várias pessoas".

