Desirée, do Now United, revela futuro dos integrantes: 'Espalhando o amor'

Em entrevista à CARAS Brasil, a também integrante do Now United Sina Deinert festejou o aniversário de 30 anos da revista

O grupo Now United aproveitou a passagem pelo Brasil para marcar presença na festa de aniversário de 30 anos da CARAS, na noite da última segunda-feira, 4, no Teatro B 23, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, Sina Deinert festejou a celebração e Desirée também revelou futuro dos integrantes da banda: "Espalhando o amor".

"Estamos nos sentindo ótimos e felizes por estar aqui. Estamos animados para festejarmos um pouco e nos divertirmos", compartilhou Sina Deinert, que curtiu a festa ao lado dos colegas do Now United Melanie Thomas, Nour Ardakani, Sabina Hidalgo, Savannah Clarke, Lamar e Desirée.

Única brasileira do grupo composto por jovens de diversos países, a cantora e dançarina Desirée conversou com a CARAS sobre o futuro dos integrantes. Ao ser questionada sobre como imaginava seus 30 anos e o dos colegas, a artista refletiu: "Posso falar por geral que todo mundo pretende continuar fazendo música - com saúde, obviamente - e espalhando o amor e a mensagem que a gente tem como um grupo".

"As pessoas dizem que você adquire mais conhecimento com o passar dos anos, então espero que quando a gente tiver 30 anos, todos nós estejamos mais sábios", completou a cantora do Now United. Desirée se juntou ao grupo musical ainda neste ano, após a saída de Any Gabrielly da banda, que conta com 18 artistas de 18 países diferentes.

Na noite da última segunda-feira, 4, a CARAS Brasil celebrou 30 anos com uma megafesta repleta de celebridades. O evento contou com um show exclusivo da cantora Daniela Mercury para um seleto grupo de 400 convidados, incluindo personalidades que contribuíram para tornar a publicação referência em seu segmento. Entre os convidados para a festa estavam Ticiane Pinheiro, Nívea Maria, Lucy Alves, João Assunção, Fernanda Motta, Bianca Rinaldi, Cid Moreira, Christiane Torloni, Now United e Adriane Galisteu.