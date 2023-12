Demi Lovato anuncia noivado com Jordan Lutes: "Ainda estou sem palavras"

Após um ano de namoro, a cantora Demi Lovato anuncia noivado com o cantor canadense Jordan Lutes nas redes sociais; veja fotos do anel!

A cantora Demi Lovato está noiva do cantor canadense Jordan Lutes! Neste domingo, 17, a ex-estrela da Disney anunciou seu noivado nas redes sociais e pegou os fãs de surpresa. Encantada com o pedido, a artista fez uma linda declaração para seu amado ao compartilhar a notícia ao mundo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Demi publicou uma foto ao lado do futuro marido, onde os dois compartilharam olhares apaixonados para as câmeras. No clique, observasse que o chão estava coberto por pétalas de rosas e velas para o grande pedido.

Na legenda, a cantora se declarou para Jordan e emocionou seus seguidores com seu discurso. "Ainda estou sem palavras. Ontem a noite foi a melhor noite da minha vida e eu não acredito que eu vou casar com o amor da minha vida. Meu amor, estou mais do que animada em me casar com você... todos os dias que passei com você tem sido um sonho tornado realidade. Eu mal posso esperar para te amar e cuidar para sempre. Um brinde ao resto das nossas vidas. Te amo", escreveu Demi.

Por fim, o casal ainda exibiu uma foto de pertinho de suas mãos. No registro, eles exibiram um enorme diamante na mão da noiva e encantaram a todos com a linda joia.

Demi e Jutes estão namorando desde agosto de 2022. A revista americana People confirmou o relacionamento na época e ainda conversou com uma fonte próxima ao casal que disse: “É um relacionamento feliz e saudável. Ele é um cara muito ótimo”.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato)

Demi Lovato relembra como conheceu o noivo

Em setembro, Demi Lovato relembrou como conheceu seu futuro marido, Jordan Lutes, em participação do podcast Lady Gang. Na conversa, a cantora lembrou que ficou muito nervosa ao conhecer o noivo pela primeira vez.

“O jeito que conheci meu namorado, foi em uma gravação”, começou dizendo a famosa. Ela ainda detalhou: “Ele é músico, mas também é co-autor em músicas de outras pessoas. Então ele veio na gravação e eu literalmente fiquei: ‘Quem é esse cara?’”.

Demi ainda contou que o namoro não aconteceu de cara, alguns meses se passaram antes do casal começar a namorar. “Ele estava focado na música”, revelou. “Então nós ficamos amigos por um tempo e então dissemos um para o outro como nos sentíamos”, explicou a artista.

Mas esse tempo como amigos foi importante para Demi. “Eu lidei com isso no passado, de pessoas terem diferentes motivos, e é uma decepção. Então eu acho que quando você consegue construir essa amizade com alguém, tem uma confiança que você não tem quando começa namorando alguém. Namorar pode dar medo”, finalizou Demi.