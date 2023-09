Demi Lovato relembra como conheceu o namorado: “Muito nervosa”

A cantora Demi Lovato comentou em uma entrevista como conheceu o namorado, o artista Jutes

Nesta semana, Demi Lovato encantou seus fãs ao relembrar como conheceu seu namorado. A cantora participou de um podcast nos Estados Unidos e contou como conheceu seu amado, o cantor e produtor Jutes.

Em um trecho do podcast Lady Gang, que terá o episódio com Demi lançado nessa próxima terça, a dona do hit “Confident” deu detalhes sobre seu relacionamento. A artista lembrou que fixou muito nervosa ao ver Jutes pela primeira vez.

“O jeito que conheci meu namorado, foi em uma gravação”, começou dizendo a famosa. Ela ainda detalhou: “Ele é músico, mas também é co-autor em músicas de outras pessoas. Então ele veio na gravação e eu literalmente fiquei: ‘Quem é esse cara?’”.

Demi ainda contou que o namoro não aconteceu de cara, alguns meses se passaram antes do casal começar a namorar. “Ele estava focado na música”, revelou. “Então nós ficamos amigos por um tempo e então dissemos um para o outro como nos sentíamos”, explicou a dona do álbum “Tell Me You Love Me”.

Mas esse tempo como amigos foi importante para Demi. “Eu lidei com isso no passado, de pessoas terem diferentes motivos, e é uma decepção”, começou relembrando. “Então eu acho que quando você consegue construir essa amizade com alguém, tem uma confiança que você não tem quando começa namorando alguém. Namorar pode dar medo”, finalizou Demi.

Demi e Jutes estão namorando desde agosto do ano passado. A revista americana People confirmou o relacionamento na época e ainda conversou com uma fonte próxima ao casal que disse: “É um relacionamento feliz e saudável. Ele é um cara muito ótimo”.

O casal já é oficinal nas redes sociais. Há algumas semanas, Jutes compartilhou diversas fotos ao lado de Demi para celebrar o aniversário da amada. “Eu não sabia que a pessoa perfeita existia até te conhecer. Mas agora que eu sei, vou passar o resto da minha vida te protegendo e fazendo o que eu puder para te fazer sorrir e rir”, declarou o artista em suas redes sociais para a amada.

Brasil!

Recentemente, Demi Lovato surpreendeu seus fãs brasileiros ao surgir no novo álbum de Luísa Sonza, “Escândalo Íntimo”. As cantoras colaboraram juntas na faixa “Penhasco 2”, e receberam diversos elogios pela canção.

E não parou por aí, Demi surge cantando em português na música. As pronúncias das palavras em nossa língua renderam diversos elogios para a cantora americana nas redes sociais.