Deborah Secco se refresca em banho de mar ao lado da filha, Maria Flor

Com look de amarrações, Deborah Secco dá um show de beleza e simpatia ao aproveitar dia quente na praia com a filha, Maria Flor

Neste sábado, 20, a atriz Deborah Secco pegou uma folga das gravações na Globo para passar o dia na praia ao lado de sua filha, Maria Flor. Vestindo um look repleto de amarrações estratégicas, a estrela aproveitou o clima quente para se refrescar e se divertir com sua herdeira nos mares da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Entre os cliques, Deborah apareceu com um biquíni laranja neon mínimo, com amarrações na região do decote e do abdômen. A estrela deu um show de beleza e estilo ao ser flagrada pelos paparazzi enquanto tomava um banho de mar e dava risada ao lado de Maria Flor, que usou um conjuntinho laranja para combinar com a mãe.

Nas fotos, a atriz exibiu detalhes da barriga sarada e das curvas impecáveis ao ser clicada entrando e saindo das águas cariocas. Simpática, Deborah chegou a acenar para os fotógrafos ao perceber sua presença ao lado da pequena Maria Flor, que também apontou para os cliques e continuou se divertindo ao lado da mãe.

Deborah Secco se refresca em banho de mar com Maria Flor - Foto: Dilson Silva/AgNews

Vale lembrar que a menina, que completou oito anos em dezembro do ano passado, é fruto do casamento de Deborah com o modelo Hugo Moura. Para celebrar o aniversário da herdeira, eles deram um festão luxuoso: "Realizando os sonhos do meu maior sonho! Te amo minha Fifi… 8 anos sendo mais feliz!”, disse a mamãe coruja em suas redes sociais.

Além de comemorar o sucesso com sua família em sua vida pessoal, Deborah também está realizada em sua vida profissional. Após passar um período longe das telinhas, a atriz retornou no elenco da novela "Elas Por Elas", da Globo, na qual interpreta a personagem Lara, que é uma das personagens principais da história.

Deborah Secco opina sobre o BBB 24:

Apesar de integrar o quadro de atores da emissora, Deborah Secco decidiu ser sincera ao opinar sobre o reality show da Globo. A atriz surpreendeu ao dar sua opinião sobre a participação de Vanessa Lopes no BBB 2. Ela contou que acredita ser melhor a eliminação da sister para não impactar o jogo dos outros participantes.

Antes de Vanessa apertar o botão para sair do programa, Deborah lamentou a situação dentro da casa mais vigiada do Brasil: "Vanessa Lopes tem q sair pra ontem!!! Ela precisa ser ajudada.. não consegue ter uma conversa sã com ninguém e no fim, todos são levados pra essa loucura", disse a atriz, que ainda opinou ao ser confrontada por um seguidor.