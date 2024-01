BBB 24: Deborah Secco avalia Vanessa: ‘Tem que sair’

A atriz Deborah Secco surpreende ao opinar sobre o jogo de Vanessa Lopes no BBB 24: ‘Todos são levados pra essa loucura'

A atriz Deborah Secco surpreendeu ao dar sua opinião sobre a participação de Vanessa Lopes no BBB 24, da Globo. Ela contou que acredita ser melhor a eliminação da sister para não impactar o jogo dos outros participantes.

Em posts no Twitter, Secco afirmou: "Vanessa Lopes tem q sair pra ontem!!! Ela precisa ser ajudada.. não consegue ter uma conversa sã com ninguém e no fim, todos são levados pra essa loucura".

Então, um seguidor concordou com a atriz e defendeu que Vanessa não deixa os outros participantes argumentarem nas discussões. Com isso, a atriz completou: "É sobre isso aqui que estou falando! Exatamente como penso! Ela é anti jogo e leva as pessoas pro mesmo caminho. O Bin tava muito certo e vendo as coisas com clareza… e agora??? O jogo ta parado na loucura dela. Não ta andando… ela vai atrapalhar o jogo de todo mundo".

Atualmente, a atriz Deborah Secco está no elenco da novela Elas Por Elas, da Globo, e mostrou que está atenta ao que acontece no BBB 24.

Pai de Vanessa Lopes defende a filha

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, não está muito contente com os comentários que sua filha está recebendo por sua participação no BBB 24, da Globo. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 17, o empresário, que recentemente chamou atenção nas redes sociais por sua beleza, mandou um recado para os haters da influenciadora.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Alisson compartilhou uma foto com sua herdeira. No clique, ele fez questão de mandar uma mensagem de apoio para a sister, que mais cedo cogitou desistir do programa.

"Você é grandona Vanessa, ter hater é sinal de sucesso. Hater não passa de um fracassado que inveja o sucesso dos vencedores. Na verdade, apenas anseiam o sucesso que não alcançaram", escreveu o empresário na foto.