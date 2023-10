Deborah Blando revela que ‘quase ficou’ com Brad Pitt: ‘Eu não ia trair’

Deborah Blando conta história de quando trocou olhares com Brad Pitt em restaurante: ‘Fiquei com vontade de pegar’

A cantora Deborah Blando surpreendeu ao contar que já trocou olhares com Brad Pitt quando os dois se encontraram em um restaurante. Porém, eles não ficaram e não aconteceu nada porque ela estava noiva na época. Em participação no podcast Papagaio Falante, a artista relembrou como foi o encontro inusitado com o astro do cinema de Hollywood.

Ela contou que encontrou o ator no ano de 1999, quando morava nos Estados Unidos. "Ele morava no bairro vizinho. Eu era noiva do engenheiro de som e guitarrista da Madonna. Estou sentada num restaurante. Ai chega um cara... E nos Estados Unidos o pessoal [elogia as roupas dos outros], 'bonita camisa, relógio legal', americano é assim... Passa um cara, abre a jaqueta e atrás tem uma folha de maconha enorme, aí eu fui mexer com o cara, [falei]: 'ei, camiseta legal'... Era o Brad Pitt", disse ela.

Ele sentou perto dela no restaurante. "Daqui a pouco ele começou a olhar e meu noivo achando que ele estava olhando porque ele estava podendo olhar para alguém, aí saímos, fomos embora. No dia seguinte, [voltamos] e chegou o Brad Pitt, sentou... Daqui a pouco ele se animou e virou a cadeira para a gente e ficou olhando. Cara, isso aconteceu quatro vezes. Na terceira vez eu quase fui falar com ele 'e aí, tá bem? Quer sentar com a gente?', só que não tive a coragem", disse ela, e completou: "Aí foi o seguinte, ele ficava olhando muito, eu bem bobinha e [meu noivo] também, mas ele encarava e americano não faz isso. Ai juro por Deus que no quarto dia, quando [Brad Pitt] viu a gente, ele virou a cadeira, ficava com as pernas abertas, jogado [encarando], aí não teve como não olhar para trás para ver se ele estava olhando, e ele estava encarando, com cara de quem estava me comendo".

Por fim, a cantora disse que não aconteceu nada. "Realmente achei cara de pau porque americano não é assim normalmente, e aí eu não ia trair meu namorado, se eu estivesse [solteira]... O único [famoso de Hollywood] que quase rolou foi o Brad Pitt, mas não rolou porque eu estava noiva, e meu noivo até deixou eu olhar, mas não deixou eu pegar. Fiquei com vontade de pegar e ele ficou também, acho que foi das duas partes, mas eu não ia trair", afirmou.

Fim do divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt

A atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pittestão oficialmente divorciados, informou o site In Touch Weekly. De acordo com a publicação, eles assinaram os papeis da separação na justiça após sete anos de batalha. “O divórcio é definitivo”, disse uma fonte.

O divórcio saiu após eles entrarem em um acordo sobre a venda da vinícola deles. “Eles gastaram muito dinheiro nessas batalhas legais, incluindo a luta pela custódia, e Angelina poderia ter falido. Então é inteligante reduzir suas perdas. É uma grande vitória para Brad”, informou a fonte.

Vale lembrar que a separação deles foi longa e muito discutida. Eles ficaram casados por 11 anos e tiveram seis filhos: Maddox, de 22 anos, Pax, de 19 anos, Zahara, de 18 anos, Shiloh, de 17 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 15 anos. A separação aconteceu após uma briga durante a viagem em um jatinho particular em setembro de 2016, na qual a atriz acusou o marido de brigar com ela e os filhos após beber demais.